Kazuo Ishiguro se alza con el Nobel de Literatura 2017

El escritor británico Kazuo Ishiguro se ha alzado como último ganador del Nobel de Literatura. Lo ha anunciado este mediodía la portavoz de la Academia sueca, Sara Danius, en la sede de Estocolmo. El premio está dotado con una medalla de oro, un diploma acreditativo y una cantidad en metálico de 819.000 euros (ocho millones de coronas suecas).

El año pasado, el músico estadounidense Bob Dylan sacudió todas las encuestas de favoritos y se proclamó como el primer Nobel trovador. Algo parecido ha ocurrido con Ishiguro, de 62 años, que se ha impuesto sobre los nombres que encabezaban hasta hoy las casas de apuestas, como Margaret Atwood, Ngugi Wa Thiong'o y Haruki Murakami.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6