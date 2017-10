Twitter añade una nueva función: guardar tuits para leerlos más tarde

Twitter continúa experimentando con nuevas funcionalidades. En este caso, la red social ha desarrollado una característica que permitirá guardar tuits para leerlos más tardes. Aunque todavía es algo en fase experimental, se espera que progresivamente llegue al resto de sus usuarios.

De esta manera, la plataforma imita la filosofía de otras apps como Pocket, que permite guardar información de diferentes páginas para realizar una lectura en otro momento. Hasta ahora, los integrantes de Twitter cumplían estas necesidades marcando una publicación como favorita o mandándolo como mensaje directo, algo que la compañía pretende solucionar con esta opción.

La medida llega dos semanas después de otro gran cambio: el nuevo límite de caracteres por mensajes. La red social duplicó su número hasta llegar a los 280, algo que según sus desarrolladores se debía a las diferencias entre idiomas. A pesar de ello, muchos usuarios criticaron el cambio del número que hasta entonces se había convertido en identidad de la compañía. La llamada "red de los 140 caracteres" dejaba de apodarse como tal.

For Hack Week @Twitter we started developing #SaveForLater. Here’s the early prototype that we put together in a week, which is likely to change. pic.twitter.com/c5LekvVF3l