Twitter anuncia que el límite de caracteres por mensaje pasa de 140 a 280

Con un mensaje de 280 caracteres ha anunciado Twitter a través de un tuit que amplía su límite, que dejará de estar en sus característicos 140 caracteres para permitir el doble.

Can’t fit your Tweet into 140 characters? 🤔



We’re trying something new with a small group, and increasing the character limit to 280! Excited about the possibilities? Read our blog to find out how it all adds up. 👇 https://t.co/C6hjsB9nbL