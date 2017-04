Arrestar a Julian Assange es "una prioridad" para EEUU

Jeff Sessions, el fiscal general de los EEUU dijo el jueves que arrestar a Julian Assange es ahora "una prioridad". Según recoge la CNN, las autoridades estadounidenses están preparando una pila de cargos contra Assange, que actualmente se encuentra encerrado en la embajada de Ecuador en Londres.

Sessions, durante la rueda de prensa que dio el jueves en El Paso, Texas, dijo que el gobierno de EEUU "intensificará sus esfuerzos sobre todas los cables". También lo calificó como "un asunto que ha ido más allá de lo que sé. Tenemos profesionales que llevan en el negocio de la seguridad de los EEUU muchos años y que están impresionados por la cantidad de cables, muchos de ellos muy serios".

Donald Trump, que en octubre del año pasado decía irónicamente que amaba a Wikileaks, ahora considera que su fundador debe ser arrestado: "Sí, es una prioridad. Ya hemos empezado a intensificar nuestros esfuerzos y cada vez que podamos hacer algo para encerrar a unas cuantas personas en la cárcel, lo haremos", continuaba el fiscal general Sessions durante la rueda de prensa.

Por su parte, Barry Pollack, el abogado de Assange, le contaba a la CNN que de momento no han recibido ninguna noticia del Departamento de Justicia de los EEUU, "que no me han dicho nada de si han interpuesto algún cargo contra Assange". EEUU lleva investigando a WikiLeaks desde que los primeros cables salieron a la luz, en 2010.

Julian Assange lleva retenido desde 2013 en la embajada de Ecuador en Londres ya que la corte de distrito de Estocolmo le considera sospechoso de una violación. Ello no le impidió el pasado febrero filtrar un paquete de datos de la CIA ni conceder esta entrevista a eldiario.es en junio del año pasado.