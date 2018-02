Compromís denuncia que el PP oculta la contabilidad en B de su grupo en el Ayuntamiento de València

El grupo de Compromís del Ayuntamiento de València ha denunciado este jueves que "el PP continúa ocultando la contabilidad de su Grupo Municipal en el Ayuntamiento de València".

Según la formación, "lo hizo hasta ahora, como se desprende de las investigaciones policiales y judiciales que han servido para apuntar hacia una financiación presuntamente irregular de sus campañas electorales de 2007, 2011 y 2015, y todavía continúa haciéndolo".

Así, tras la medida impulsada como consecuencia de la Comisión de Investigación del Caso Taula, por la cual, los grupos municipales han publicado sus gastos, desde Compromís han asegurado que el PP no ha publicado que tenía dos cuentas en paralelo.

De hecho, según la formación valencianista, "han obviado su cuenta en B con ingresos fuera de la legalidad por la que están siendo investigados todos los concejales del grupo popular –excepto uno- en el juzgado número 18 de València, en el llamado caso Taula".

Tal y como ha explicado el portavoz municipal de Compromís, Pere Fuset, "la cuenta en B que el Grupo Municipal Popular no quiere publicar, con la connivencia de Isabel Bonig y Mariano Rajoy, es la misma desde la que se pagaba a las empresas vinculadas con el entramado de Trasgos y Laterne, que a su vez recibían fondos de empresas contratistas del Ayuntamiento de València, así como de fundaciones y entidades financiadas con fondos municipales. El PP solamente publica su cuenta ‘oficial’ pero no la que quedaba fuera de toda legalidad. Una práctica de ocultación que parece bendecida por la estructura local del PP, en manos de Luis Santamaría, así como de la regional, con Isabel Bonig a la cabeza, y nacional, con un Mariano Rajoy que todavía no ha tomado cartas sobre el asunto de su corrupción en València".

En esta "cuenta en B", según Compromís, se ingresaban grandes sumas de dinero desde hacía años, con las que supuestamente el PP financiaba ilegalmente sus campañas electorales, y es en esa misma cuenta donde prácticamente todos los miembros del Grupo Municipal Popular hacían sus "peculiares" aportaciones de 1.000 euros que, según desvelaron algunos testigos, después les eran devueltos en dos billetes de 500.

"Atajar la corrupción en el Ayuntamiento ha sido un objetivo primordial del gobierno de Joan Ribó y por eso se constituyó una comisión de investigación en el consistorio valenciano", entre cuyas conclusiones se propone "que haya mayor fiscalización de los gastos de los grupos, con documentación acreditativa, con la realización de fichas agrupadas por gastos y la publicación en la web municipal", han explicado.

Compromís insta al Partido Popular a explicar los 69 apuntes que existen en su contabilidad en B en el Ayuntamiento de València desde el 13 de junio de 2015 (día de la constitución de la actual corporación) hasta el estallido de la operación Taula y que el Grupo Popular no ha publicado en la web municipal.

Fuset ha explicado: "en dicho periodo, el actual portavoz Eusebio Monzó ya formaba parte del Grupo Municipal Popular, y no entendemos qué está escondiendo y por qué".

"Exigimos una explicación por la ocultación de los ingresos por lotería (18.000 euros), de las aportaciones a las agrupaciones del PP en toda la ciudad (se hacían periódicamente pagos de 825 euros a cada una de las agrupaciones), a qué corresponden los ingresos mensuales de 1.322 euros que figuran en su cuenta en B bajo el epígrafe de 'aportaciones PP', o a qué iban destinados sus cheques emitidos desde esa misma cuenta opaca", tal y como se ha desvelado.