El Consell ressuscita l’entitat per a integrar el transport metropolità de València desmantellada pel PP

València torna a tenir una entitat encarregada de gestionar els diferents mitjans de transport públics de l’àrea metropolitana de la capital, la tercera més gran d’Espanya després de Madrid i Barcelona amb 60 municipis i 1,8 milions d’habitants.

Després de dos anys de gestions administratives, la consellera de Vertebració, María José Salvador, ha assolit l’objectiu de ressuscitar l’Autoritat de Transport Metropolità de València, desmantellada en plena onada de retallades pel PP a la fi del 2012 amb el nom d’Agència Valenciana de Mobilitat.

Salvador ha presidit aquest dimarts la primera reunió del consell d’administració de l’Autoritat, que tindrà com a gerent María Pérez Herrero i hi haurà set representants de la Generalitat, dos de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (els alcaldes de Paterna i Alaquàs) i cinc de l’Ajuntament de València (els regidors Giuseppe Grezzi, Vicent Sàrria, María Oliver, Pilar Soriano i el gerent de l’EMT, Josep Enric Garcia). El pressupost per al 2018 serà de 14 milions d’euros.

Així doncs, el principal objectiu de l’entitat serà assolir la integració tarifària de tots els sistemes de transport públics de l’àrea metropolitana de València, inclosos els rodalia de Renfe, amb qui es reuniran en breu per mira de fer que s’hi adherisquen mitjançant un conveni.

D’aquesta manera, amb un mateix abonament de 10 viatges un usuari podria usar

indistintament i al mateix preu un bus de l’EMT, el metro de València, MetroBús o un

rodalia.

Salvador, però, no ha pogut indicar un termini concret perquè la integració tarifària siga una realitat: "Dependrà del fet que el Govern central, una vegada per sempre, deixe de discriminar València i concedisca els 38 milions d’euros de subvenció que li corresponen".

La consellera ha assegurat que “amb la posada en marxa de l’Autoritat complim tots els requisits que demana l’executiu central per a poder optar a aquesta ajuda que ja concedeix a Madrid, Barcelona o les Canàries; per tant, s’han acabat les excuses, han d’aprovar la subvenció amb vista al pressupost del 2018”.