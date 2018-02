La Generalitat no aceptará ninguna propuesta de modelo de financiación que excluya la quita de la deuda

La Comunitat Valenciana no aceptará un nuevo modelo de financiación autonómica que no incluya una condonación o compensación de la deuda generada porque la financiación de esta autonomía era inferior a la de otras. Así se ha pronunciado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, antes de la presentación del plan de acción para la transformación del modelo económico valenciano.

"La Generalitat no podrá aceptar ninguna solución de futuro que no pase por solucionar los problemas del pasado", ha aseverado Soler, quien ha calificado de "broma de mal gusto", que no sabe "a qué responde", que el Ministerio de Hacienda haya afirmado que no habrá quitas de deuda a las comunidades autónomas.

El conseller ha explicado que la deuda valenciana tiene principalmente dos orígenes: la "mala gestión, el despilfarro y la corrupción" de los Gobiernos anteriores, que tienen que pagar los valencianos, y la procedente de la "infrafinanciación y el maltrato histórico recibido". Por tanto, ha alertado de que "no habrá acuerdo por parte de la Generalitat Valenciana" para la nueva financiación autonómica si no se resuelve esta cuestión en forma de quita o de compensación, porque hay que resolver "el producto de un maltrato del pasado".