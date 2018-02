El director de la Agencia de Emergencias defiende los premios taurinos y dice que no tiene que dar explicaciones

En la sociedad valenciana hay temas candentes que trascienden más allá de los partidos. Cuestiones que, cada vez que se tocan, hacen temblar el suelo. La identidad nacional, los sentimientos patrióticos y cómo estos se manifiestan -para algunos, se demuestran- son el asunto de la controversia por excelencia. Nada como apelar a las emociones para que todo salte por los aires.

En el pleno de este miércoles, después de un acalorado debate sobre el modelo lingüístico en las aulas, se ha debatido la derogación y moratoria de una enmienda de Podemos que obligaba a tener un segundo médico en los festejos de los 'bous al carrer'. El debate coincidía con la publicación de los ganadores de los premios 'Va de bous', un galardón creado en la última legislatura de Fabra por el conseller Serafín Castellano - imputado por el cártel del fuego- y de carácter bianual que ha rescatado el socialista José María Ángel, director de la Agencia de Emergencias.

Una publicación que llegaba en mal momento, con los ánimos ya caldeados y que ha sentado bastante mal a algunos responsables de Compromís. Entre otras cuestiones, la parte enfadada lo está porque no se ha consultado esta reposición, que choca con los principios del Pacto del Botánico. Y así lo han manifestado diputados como Mireia Mollà, que ha abroncado a los socialistas por no dar explicaciones. Por los pasillos, algunos representantes de la formación se han mostrado molestos con la decisión de Ángel, pero prefieren no hacer de esto una brecha en el Botànic.

El director de la Agencia de Emergencias ha considerado que no tenía ni que pedir permiso ni que justificarse porque son unos premios que ya estaban creados por la Generalitat con carácter bianual. Si no los querían, que los hubieran derogado, ha comentado. Ángel señala que pidió a Transparencia el traspaso de esta competencia -que con el cambio de Consell había ido a parar a este departamento- y que aceptaron que se encargara del galardón la dirección general de Festejos Taurinos. El responsable defiende la trayectoria de los premiados, y no encuentra razón para molestarse. "Taurinos y antitaurinos tenemos que respetarnos entre nosotros", ha dicho. Desde el Consell prefieren no pronunciarse sobre esta decisión de un alto cargo del Consell, que tiene facultades para tomarla.

A las formaciones de izquierdas y progresistas se les presupone un sesgo animalista y una militancia contra el maltrato animal que no encaja con la celebración de los festejos taurinos. Pero sin regla escrita que lo establezca en el ideario de un partido, las cuestiones éticas son responsabilidad de cada uno, consideran algunos diputados.

Las juventudes de Compromís piden la rectificación

Desde Joves PV, la agrupación juvenil de Compromís y el Bloc, han pedido al Consell que elimine los premios. El secretario de la formación, Víctor Medina, ha denunciado que desde Presidencia "se perpetúan unos premios a la tortura animal" y ha condenado "la decisión de los socialistas de rescatar unos premios que hacía más de dos años que no se entregaban" . Además, remarca que "lo que debería distinguir el Gobierno del Botánico de otros gobiernos son las políticas verdes y animalistas" y que "estos premios suponen una vergüenza".

Los toros y las señas de identidad

Dentro del hemiciclo, el debate versaba sobre la seguridad en los 'bous al carrer' y ha derivado por cortesía de PP en una pelea por patrimonializar las señas de identidad. PSPV y Compromís planteaban una moratoria a la iniciativa de Podemos que obligaba a un segundo médico en los festejos taurinos, como se hace en Castilla-La Mancha y Aragón. El PP, por su parte, planteaba la derogación del requisito porque considera que es una excusa “para cargarse la fiesta”. Y así lo ha repetido el diputado Jorge Bellver desde la tribuna y su síndica, Isabel Bonig, desde la bancada, en innumerables ocasiones. “Los grupos del Botánico no se atreven a prohibir los 'bous al carrer' directamente y lo que quieren es hacer invisible la fiesta” y “ Lo hacen en educación y con los medios públicos y atacan todo aquello que consideran herramientas al servicio de la unidad nacional y de lo que ellos denominan españolidad” han sido algunas de las acusaciones del diputado del PP.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha respondido que el Ejecutivo "no quiere cargarse" esta fiesta, es más, ha apostillado "en estos dos años hay más actividad" de 'bous al carrer' y ha afeado al PP que ahora no esté de acuerdo con el segundo médico cuando a finales del pasado año registró una iniciativa en la cámara valenciana que pedía mejorar la seguridad de los festejos taurinos y dignificarlos y en la que se incluía la necesidad de un médico.