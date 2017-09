Miles de personas se manifiestan por el derecho a decidir de Cataluña

Miles de personas han salido a la calle este miércoles para protestar contra la actuación del Estado en Cataluña y las detenciones de la Guardia Civil. Decenas de entidades y partidos políticos han convocado en diversos puntos de la Comunidad Valenciana actos en repulsa a la "represión" que se ejerce desde el Gobierno central hacia el referéndum catalán del 1 de octubre.

Podemos, el Bloc Nacionalista Valencià, Esquerra Republicana, Arran o Acció Cultural están entre los convocantes. En València, las protestas pacíficas se han concentrado frente a la Delegación de Gobierno con los lemas "Catalunya, no estás sola" o "sin miedo, defendemos la democracia".

“Castelló amb Catalunya”

En la plaza María Agustina de Castellón, cientos de personas se reunieron bajo el lema 'Ara, democràcia'. La concentración fue convocada esa misma mañana por varias organizaciones, entre las que estaba la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià y Endavant, entre otros. Los convocantes pretendieron mostrar su rechazo a las detenciones y el resto de actuaciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevaron a cabo en Catalunya para evitar la celebración del referendum del 1 de octubre.

Un momento de la concentración celebrada en Castellón

Varias banderas independentistas ondearon entre la multitud. Numerosos asistentes mostraron pancartas con el mensaje 'sense por', 'democràcia' y 'solidaritat amb Catalunya'. Colectivos como Endavant y Arran encabezaron su protesta con pancartas en las que se podía leer 'No ens aturaran ni per la llei ni per la força: independència'. Una parte de los manifestantes corearon lemas como 'llibertat d’expresió', 'fora les forces d'ocupació', 'visca la terra lliure' y 'País Valencià, països catalans'.

Entre los asistentes había caras conocidas de varios partidos políticos. Acudieron miembros de Compromís, como Enric Nomdedéu, actual secretario autonómico de Empleo y exvicealcalde de Castellón, y Verónica Ruiz, concejal de la ciudad. También se pudo ver a personas pertenecientes al PSOE, como la exvicepresidenta de las Corts Valencianes Isabel Escudero. También acudieron concejales de Castelló en Moviment y cargos de Podem.

Un instante de la concentración celebrada en Castellón

Durante la concentración, varias personas bailaron la muixeranga. En lo alto de los dos 'castells' se enarboló una bandera independentista y un cartel en el que se podía leer 'Castelló amb Catalunya'.

Molta gent a València defensant la democràcia front a l'estat policial de Rajoy 🙅🙅 pic.twitter.com/aRKq05N7fd — Marian Campello (@MarianCampello) 20 de septiembre de 2017

— david molió benavent (@oldamobe) 20 de septiembre de 2017