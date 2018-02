La Unió de Periodistes reformula su recurso contra las bolsas de trabajo de À Punt sin pedir la suspensión cautelar

El recurso contecioso-administrativo presentado por la Unió de Periodistes contra las bolsas de trabajo de À Punt Mèdia, la nueva cadena pública autonómica, por una excesiva valoración de la experiencia en la antigua RTVV, será reformulado. El plantemiento del juez encargado del caso de un conflicto jurisdiccional por el que remite la iniciativa al ámbito de los juzgados de lo social obliga, según ha informado la directiva a los socios de la Unió en una asamblea celebrada este sábado, a volver a "iniciar todo el procedimiento desde el principio".

Y ante esta situación, la Unió de Periodistes ha optado por no volver a solicitar la suspensión cautelar de las bolsas de trabajo para no perjudicar a quienes ya se han incorporado. "Cuando en noviembre de 2017 se votó en asamblea pedir la suspensión cautelar", ha señalado la Unió, "el escenario era completamente diferente, con unas bolsas que aún no estaban en marcha. Por lo tanto, la suspensión se planteó en su momento para evitar el comienzo de las contrataciones mencionadas, algo que ya no se puede impedir".

"Por lo tanto", prosigue, "y dado que pedir una hipotética suspensión a estas alturas implicaría exigir la anulación de los más de cien contratos que ya se han hecho, la Unió de Periodistes Valencians y la Asociación de la Prensa de Alicante optan por volver a presentar el recurso pero sin pedir medidas cautelares para no perjudicar a los compañeros y compañeras periodistas ya contratados. En un ejercicio de responsabilidad, la ejecutiva de la Unió de Periodistes Valencians no pondrá en riesgo los puestos de trabajo de las personas que ya se han incorporado a À Punt".

Por otra parte, la asamblea de la Unió ha acordado conceder los premios Llibertat d'Expressió a "los fotoperiodistas que el 9 de Octubre fueron agredidos, verbalmente y físicamente, por grupos fascistas de ultraderecha, mientras trabajaban cubriendo los diferentes actas de celebración del Día de la Comunidad Valenciana". Y también al colectivo mexicano CIMAC, 'Comunicación e Información de la Mujer' "con una doble intención, la de premiar el peligroso trabajo de los y las periodistas mexicanas, que se juegan la vida diariamente para informar, y la vertiente de género que este colectivo desarrolla con su misión de generar y publicar información noticiosa sobre la condición social de las mujeres".

Los Premis Llibertat de Expressió se entregarán el 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa.