La sala Matilde Salvador alza el telón

L’Aula d’Arts Escèniques de la Universitat de València iniciará el próximo 7 de febrero su programación teatral en la Sala Matilde Salvador. Teatro profesional, muestras universitarias, espectáculos de danza y festivales de artes escénicas se darán cita hasta julio en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. La programación arranca con la obra ‘Europe from the inside, Europe from the outside’, una muestra del taller del proyecto europeo Escena Erasmus de la Universitat.