La huelga feminista dejará las instituciones a medio gas

El lema es muy claro: "Sin nosotras el mundo no funciona". Y es lo que pretenden demostrar las mujeres de más de 150 países con la convocatoria de huelga del 8 de marzo. El día internacional de la mujer trabajadora están todas llamadas a pelear por una sociedad más justa e igualitaria. Y, de momento, parece que algo se va a parar.

En las Corts Valencianes, las diputadas y trabajadoras de los grupos parlamentarios de Podemos, PSPV y Compromís ya han anunciado que harán huelga y en Ciudadanos, como partido o grupo parlamentario, no se secundará. El partido naranja, en línea con lo que ha venido explicando Inés Arrimadas, portavoz del comité Ejecutivo, entiende que en la convocatoria "se mezclan temas" y que !no hay que mezclar la lucha feminista con la lucha anticapitalista", al contrario de lo que propone el movimiento feminista. La formación naranja da libertad para que de forma individual cada trabajadora haga lo que considere. Desde el PP, como anunció su dirección nacional, tampoco secundarán la huelga. Parafraseando a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, la portavoz adjunta del PPVC, Eva Ortiz, comentó que su partido no está de acuerdo con la convocatoria y que trabará "si cabe, más". Una huelga a la japonesa.

Entre los socialistas, que secundarán el paro de 2 horas acordado con UGT y Comisiones Obreras, los hombres del grupo también cesarán su actividad como protesta. El pleno de les Corts que corresponde a dicho día será más corto de lo habitual, ya que se ha pactado una suerte de servicios mínimos para realizar las preguntas de control al president. Las mujeres de Compromís sí secundarán la huelga de 24 horas, en línea con el paro internacional, formalizado en la dirección general de Trabajo por Intersindical. Las trabajadoras de Podemos donarán su salario correspondiente al colectivo feminista.

En la Diputación de Valencia la fórmula será una declaración institucional que insta al Gobierno de Mariano Rajoy a poner en marcha los mecanismos previstos en la Ley de Igualdad. En el Ayuntamiento de Valencia, las concejalas de Compromís y de València En Comú harán huelga de 24 horas, mientras que las representantes socialistas harán el paro parcial.

En el marco de los medios de comunicación, en Valencia, mujeres periodistas y fotoperiodistas, apoyadas por la Unió de Periodistes y la Asociación de Periodistas de Elche, han difundido su propio manifiesto que denuncia las tareas pendientes en el espacio periodístico en la lucha contra el patriarcado. A nivel estatal más de 3.600 mujeres (mientras se escriben estas líneas) han firmado un manifiesto que respalda la convocatoria y carga contra el machismo del sector.

Por parte del Ejecutivo autonómico, se ha promovido una declaración institucional que critica los estereotipos de género que producen discriminación, como ha explicado la vicepresidenta, Mónica Oltra. Las conselleras no participarán en el pleno de las Corts Valencianes ni en la reunión preparatoria del pleno del Consell del día posterior, como tampoco lo harán las altos cargos.

La manifestación en Valencia está convocada a las 18 horas desde el Parterre. Una protesta que quiere a las mujeres " libres, vivas, feministas, combativas y rebeldes".