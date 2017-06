Los menores trasladados del centro de Segorbe "están muy bien donde están" y no van a regresar

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado este miércoles que los menores que fueron trasladados del centro de menores de Segorbe "están muy bien donde están" y no van a regresar.

La consellera de Igualdad ha explicado que se trasladó a los niños tras un informe de la inspección que decía que ese centro no estaba actuando correctamente con los menores "y nuestra obligación como conselleria y tutores de esos menores es protegerlos también contra las malas prácticas de un centro".

Esas deficiencias contempladas en el informe, ha indicado Oltra, "no se han subsanado" y los menores continuarán en el lugar que se les asignó. No vamos a poner a los niños en una situación en la que no está garantizado su bienestar".

Los trabajadores del centro, que terminan su contrato este viernes, ha afirmado Oltra, "no tienen una relación contractual con la Generalitat sino con la entidad que gestiona el centro" y por tanto "tendrán que reivindicar lo que quieran con la entidad que les contrató" porque "no son trabajadores públicos".

Preguntada por si puede influir este caso en la adjudicación de contratos en otros centros, como en Nules o Castellón, también gestionados por las mismas religiosas, Oltra ha dicho que "en principio no tiene por qué influir. Si la entidad presenta su oferta y en el proceso de adjudicación cumplen los condicionantes técnicos no tiene por qué influir".

Mònica Oltra ha asegurado que parte de los menores que estaban en Segorbe están ahora en uno de estos dos centros regentado por la misma orden religiosa.

La gente "no puede decidir" sobre la gestión de menores

Sobre la recogida de firmas llevada a cabo por la Asociación Fray Luis Amigó de los vecinos de Segorbe para pedir al Consell la vuelta de los menores, la consellera ha dicho que "la gestión de menores no es una cuestión en la que la gente pueda decidir".

"Solo faltaría que fueran los vecinos quienes decidieran qué se hace con un niño en situación de desprotección que la Generalitat tiene que tutelar", ha aseverado la vicepresidenta.

Ha agregado que "esto no es un festival o un concierto de rock, sino unos niños que están tutelados por la Generalitat y es la entidad pública la que debe velar por su interés".

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas también ha comentado el ritmo de valoración de dependencia y ha recalcado que se han triplicado al pasar de dos valoradores a 50 en la provincia de Castellón.

Sobre las residencias de mayores en Castellón, Mónica Oltra ha indicado que la reforma de la residencia de Lledó está en fase de licitación y que están en contacto con el Ayuntamiento de Castellón para estudiar la mejor ubicación para poder ampliar el servicio residencial con una nueva residencia.