El resurgir de la militancia

La convocatoria de elecciones primarias para elegir al Secretario General del PSPV-PSOE ha provocado en algun@s compañer@s justo la reacción contraria a la que esperaba, ya que tod@s deberíamos felicitarnos porque son la culminación de la defensa de los procesos democráticos y el cumplimiento de las normativas que nos hemos marcado.

No me cuadra además que parte de este partido confunda participación con enfrentamiento, pero tras lo vivido en la campaña de primarias para la elección del SG del PSOE, he de reconocer que ya no me extraña nada. La militancia del PSOE habló alto y claro respecto a qué modelo de partido y qué posicionamientos políticos debe tener nuestra formación, y aquí en la Comunitat Valenciana los resultados no fueron diferentes. No hablaré de tantos por cien ni de cifras porque no somos números, somos mujeres y hombres que mayoritariamente optamos por un PSOE alejado de decisiones centralizadas en unos pocos y sobre todo de la obediencia disciplinada más por miedo que por convicción. Esa fue nuestra opción, amplia y mayoritariamente respaldada y ahora sin duda ha de verse reflejada en el resto de procesos internos, porque el PSPV-PSOE es parte – y muy importante- del PSOE y nadie entendería que optara por mantener las estructuras y formas de gestión y trabajo que obtuvieron el rechazo mayoritario de los militantes.

La mayoría de compañer@s que defendemos la necesidad de un cambio acorde con los realizados a nivel estatal optamos por una opción diferente a la que en la actualidad dirige el PSPV-PSOE. Desde el respecto que me merecen todas las opciones y la defensa de la libertad de cada persona, puedo entender que aquell@s que hace apenas unas semanas defendían el modelo de partido para el PSOE que encabezaba la compañera Susana Díaz, mantengan sus posiciones, aún a sabiendas que no ha sido ni de lejos la opción mayoritaria. Y digo que lo entiendo porque supongo que la defensa que hicieron de la propuesta era realizada desde sus más hondas convicciones, en libertad, sin presiones y con criterios propios.

En ese momento se ligó el apoyo a la compañera Susana Díaz a un respaldo al actual President del Consell, se jugó fuerte y se perdió. Yo hoy aquí pido que no se vuelva a cometer el mismo error. En las primarias nacionales optábamos por 3 candidat@s (en realidad solo 2 con opciones), con proyectos diferentes. Ahora abordamos las primarias en el PSPV con dos compañeros que nos presentan dos proyectos diferentes para un mismo partido, pero solo uno de ellos, el de Rafa García, es el reflejo del PSPV-PSOE del siglo XXI, que mayoritariamente ya se eligió el pasado 21 de mayo, porque entre otras cosas mantiene la fuerza de la militancia como uno de los principales valores.

Si mezclamos partido con institución, si caemos en acusaciones y discusiones más propias de un calentón que de una reflexión, corremos el riesgo de elegir justo el camino que la mayoría de la ciudadanía rechaza y que en los últimos años nos han reportado los peores resultados de nuestra historia. Si se mantienen las mismas estrategias será porque se sigue optando por el modelo que la mayoría hemos rechazado y la candidatura de Ximo Puig es en realidad la candidatura de Susana Díaz.

Lo preocupante de todo esto es que ya, a pocas semanas de la reelección de Pedro Sánchez como Secretario General del PSOE, se esté organizando de nuevo una “corriente de acoso y derribo a la dirección federal”. Recuerden que no sería la primera.