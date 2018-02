Ximo Puig cree que Francisco Camps está "contaminando" las instituciones valencianas

El president de la Generalitat, Ximo Puig, considera que el exjefe del Consell Francisco Camps debería dar "un paso atrás" por el bien de la Comunitat Valenciana y de las instituciones. El también líder de los socialistas valencianos se ha referido en 'Las Mañanas de RNE' a la situación del exdirigente popular, que se mantiene como miembro del Consell Jurídic Consultiu pese a estar imputado por la organización de la Fórmula 1 en Valencia y a ser señalado por el que fuera su número dos en el PP, Ricardo Costa, como la persona que estaba detrás de la financiación ilegal del PP valenciano.

A juicio de Puig, la declaración de Costa en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel demuestra que la financiación ilegal era una práctica "absolutamente sistémica" en el PP, de modo que resulta "imposible" que sus máximos responsables "no lo supieran". Por ello, cree que Francisco Camps debería "asumir su responsabilidad política". "Su presencia está contaminando las instituciones", ha dicho.

El jefe del Consell ha reconocido que hace más de un año que no habla con Camps, mientras que sí que mantiene una "buena relación", incluso la ha calificado de "estrecha" con el resto de sus predecesores en el cargo.

Reforma del modelo de financiación

Por lo que respecta a la reforma del modelo de financiación, Puig ha señalado que confía en la voluntad del presidente del Gobierno para sacar adelante el acuerdo sobre financiación autonómica pactado en la conferencia de presidentes a la que no acudió Puigdemont.

El president ve "voluntad de cumplirlo, aunque sea en diferido" y pide que "se activen todos los mecanismos", matiza además que la financiación autonómica forma parte de "ir resolviendo la cuestión territorial". En particular, considera que la Comunitat Valenciana debería recibir una compensación "al menos desde el año 2000" y que sin ese "desfase de financiación, hubieramos recibido 35.000 millones y no necesitaríamos un reajuste de la deuda".

Comité Federal del PSOE

El secretario general del PSPV ha insistido en que su ausencia del Comité Federal del PSOE que se celebra este sábado en Aranjuez "no tiene una explicación de carácter partidario" y se debe a que su "prioridad" es la agenda institucional. Así, ha restado importancia a su baja en la cita socialista y ha asegurado que su agenda institucional es "básica y prioritaria". Puig ha explicado que este sábado tiene reuniones programadas con los cinco rectores de las universidades públicas valencianas y diversos expertos.

"Mi primera obligación es ser presidente de la Comunidad Valenciana y gestionar la comunidad", ha recalcado, para después precisar que esa convocatoria "no se puede mover". Asimismo, ha hecho hincapié en que, a pesar de que él no acuda a la reunión del órgano del PSOE, la dirección del PSPV "estará presente": "No habrá ausencia ni vacío", ha proclamado.