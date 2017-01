El cardenal Cañizares: "Adoctrinar a los niños en ideología de género es una maldad"

El cardenal arzobispo de València, Antonio Cañizares, reemprende su lucha contra el colectivo LGTBI, ahora a razón de la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana, y especialmente por su adaptación y normalizacion en los centros educativos. Ante esta nueva etapa el arzobispo clama en el semanario diocesano 'Paraula' contra la Ley afirmando que "adoctrinar a los niños en ideología de género es una maldad".

Según avanza el diario Levante-EMV Cañizares insta a "actuar" y "no cruzarse de brazos" ante una norma que aboca a "la destrucción de la familia" y vuelve a cargar contra el consell de PSPV y Compromís. Así advierte que "nuestra Comunidad Valenciana que, como otras ocho comunidades autonómicas españolas, pretende imponer, a modo colonizador de las conciencias y aún por la fuerza, esta ideología mediante una legislación inicua [malvada, injusta, contraria a la equidad] que se encuentra en estos momentos en las Cortes Valencianas".



Antonio Cañizares ante la nueva legislación insta a los políticos del Consell a que "repiensen las cosas y no vayan contra el hombre ni contra la familia. Todavía estamos a tiempo. Los considero auténticos demócratas, y no me gustaría que se convirtiesen en dictadores o tiranos". No obstante el purpurado quiere añadir presión social pidiendo ayuda e implicación "a padres, asociaciones que tienen que ver con la familia, a políticos, a comunicadores y periodistas, a educadores y a quienes me quieran escuchar".

La conclusión del arzobispo es que "no ayudar debidamente a la familia constituye una actitud irresponsable y suicida que conduce a la humanidad por derroteros de crisis, deterioro, destrucción y corrupción de graves e incalculables consecuencias".

Antecedentes

No es la primera vez que Cañizares carga duramente contra la "ideología de género". Así cabe recordar que, en el acto de 'desagravio' a la virgen de los Desamparados, afirmó que "hay ideologías que matan al hombre, como la ideología de género, que todo lo fija en lo que decide el hombre y desaparece Dios y la Naturaleza", asegurando además que es "la peor de todas las ideologías de la historia".

Entonces el purpurado ya apelaba a la objeción de conciencia de los católicos: "es obligación ante la ley de Cristo", añadiendo que "es preciso que reaccionéis, no podéis tener miedo".