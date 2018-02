Costa declara la guerra al PP de Camps: denúncia a Fabra i Castedo davant el jutge de Gürtel per pagar 178.000 euros en B

L'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa no vol "menjar-se el marró a soles", tal com va dir la seua progenitora el 13 d'octubre de 2009 quan va ser forçat pel propi Mariano Rajoy a deixar el partit després de ser imputat en el cas Gürtel. La seua declaració en el judici va ser un dels dies més gloriosos que es recorden en la Fiscalia Anticorrupció, la qual va aconseguir arrancar-li una confessió en la qual explicava com es va finançar il·legalment el PP valencià en els anys 2007 i 2008 i en la qual apuntava al presumpte cervell, l'expresident de la Generalitat Francisco Camps, i els pressumptes recaptadors, l'exvicepresidents Juan Cotino i Víctor Campos.

Açò sí, Costa vol assumir la culpa que li toque. Ni un any ni un euro més. Així, en un informe pericial lliurat al procés aquesta dimarts i signat per Ángel Calçada Gómez, especialista en delictes dels organitzacions i corrupció en els negocis, l'exsecretari general del PP autonòmic atribueix als líders provincials d'Alacant i Castelló en aquella època, el totpoderós Carlos Fabra, i l'exalcaldessa d'Alacant Sonia Castedo, el pagament de diners B a Orange Market per al sufragi d'actes electorals en els seus respectius territoris.

Segons les conclusions de l'informe pericial, que ja està en mans del titular del Jutjat Central penal de l'Audiència Nacional, José María Vázquez Honrubia, la policia nacional i la Fiscalia s'haurien quedat curts en el volum de diner negre que va moure el seu partit en les eleccions de 2007 i 2008. Costa apunta al fet que Carlos Fabra hauria lliurat 90.000 euros en diners B a Orange Market per a pagar actes del PP, Sonia Castedo 88.000, el PP d'Alacant 24.000, l'exvicepresident de la Diputació de Castelló Francisco Martínez 16.000 i l'excvicesecretari del PP valencià David Serra 12.000. Serra encara està pendent de declarar en la vista oral el pròxim dia 7.

Extracte de la pericial de Ricardo Costa.

I és que, com s'observa en aquest extracte de la pericial, Costa defensa que molts actes locals que va organitzar Orange Market i es van pagar amb diners B no van ser satisfets per la via de finançament autonòmic. Es tracta, per exemple de: “ACTE ELDA”, “ACTE IBI”, “ACTE ORIOLA”, “ACTE VILLENA”, “MENJAR ELDA 10/05/07” i “MENJAR TEULADA”. En el cas de Castelló serien: “ACTE CASTELLÓ 19/05/07” i “ACTE VALL D'UXÓ”. Per la seua banda, la provincial de València hauria pagat: “ACTE A REQUENA”, “ACTE ONTINYENT 23/05/07”, “ACTE QUART DE POBLET”, “ACTE SILLA”, “MÍTING CULLERA” i “MÍTING PORT DE SAGUNT”.

L'exsecretari general aprofita també per a acusar a Castedo, Fabra i al PP dels delictes fiscals que s'haurien comès en realitzar els pagaments a Orange Market. Ha començat la vertadera guerra en el PP de Francisco Camps.