Egevasa tensa la relació entre Compromís i el PSPV en la Diputació i la Generalitat

L’empresa mixta Egevasa, que ofereix el servei d’aigua a la ciutat de València i 68 municipis més, s’ha convertit en un dels focus de tensió més grans entre el PSPV i Compromís tant en la Diputació de València com en la Generalitat. L’última, com va avançar Las Provincias , la negativa dels dos consellers de la coalició en la societat a signar els comptes del 2016 per la falta d’informació i el presumpte benefici sense justificar que obté el soci tecnològic Aigües de València, que disposa del 49% de l’accionariat –la Diputació en té el 51%.

En una carta dirigida al consell d’administració, els consellers de Compromís Josep Bort i Maria Josep Amigó, diputat i vicepresidenta de la Diputació, no han volgut signar els comptes d’Egevasa del 2016 fins que s’aclarisca per què l’empresa mixta paga a Aigües de València 1.560.000 euros en concepte de “despeses generals d’administració i direcció” si Egevasa té 91 treballadors en el departament tècnic i 68 destinats a tasques administratives. Els dos consellers de la coalició consideren que aquest concepte “és lesiu” per a l’empresa i han reclamat més informació.

Fonts socialistes en Egevasa han explicat que els 1,5 milions d’euros es paguen a Aigües de València en concepte de treballadors “en dedicació parcial” de l’empresa privada que duen a terme faenes per a l’empresa mixta. “Els diners es calculen en una fórmula que està fixada en el conveni entre Aigües de València i la Diputació de València”, argumenten. Les mateixes fonts han assegurat que el que sí que han sol·licitat a l’empresa que presideix Eugenio Calabuig és que la persona de l’empresa vinculada a l’escàndol de firmes falses en què està imputada Egevasa siga apartat de la gestió de l’empresa mixta.

Un altre dels focus de tensió entre PSPV i Compromís l’ha provocat la intenció de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar) de trencar el conveni amb la Diputació de València pel qual Egevasa explota unes 80 depuradores. L’Epsar vol traure a concurs públic aquesta gestió, cosa que faria molt de mal a l’empresa mixta, perquè no podria concórrer al procés i es quedaria sense un dels seus negocis principals. Des de l’Epsar i la Conselleria de Medi Ambient –en concret el seu secretari autonòmic Julià Álvaro– han arribat a demanar a la Diputació que compre a Aigües de València el seu 49% en accions per convertir-la en una societat instrumental cent per cent pública.

El primer conat d’incendi per aquesta empresa mixta es va produir quan el consell d’administració d’Egevasa va nomenar gerent Alberto Hernández –marit de la consellera de Sanitat, la socialista Carmen Montón–. Quan va transcendir públicament, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va encunyar la famosa frase de “pot ser ètic, però no estètic”. Finalment Hernández va renunciar i el consell va acabar escollint un perfil tècnic proposat per la mateixa Aigües de València.