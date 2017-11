El sector afí a Alberto Garzón adverteix el coordinador d'EUPV que està desautoritzat per a exercir el càrrec

La crisi d'Esquerra Unida s'agreuja. "Després de la celebració del Consell Polític Nacional del passat 28 d'octubre de 2017, on es va votar majoritàriament la dimissió de David Rodríguez com a coordinador d'EUPV, ni ell ni la seua comissió executiva poden seguir exercint com a tals". Així adverteix en un comunicat el sector afí al coordinador general d'Izquierda Unida a David Rodríguez que està desautoritzat per a seguir dirigint Esquerra Unida del País Valencià.

El corrent "Una nova EUPV per a un nou País Valencià", que va proposar a la diputada provincial per València Rosa Pérez com a alternativa a Rodríguez en l'última assemblea de la formació, s'ha reunit aquest diumenge a Alacant i ha fet públic un comunicat en el qual recorda que el Consell Polític d'EUPV va votar la dimissió del coordinador general i de la diputada provincial a Alacant, Raquel Pérez, una censura que té el seu origen en el viatge que va fer el coordinador general a Cuba per a assistir al funeral de Fidel Castro pagat amb fons de la Diputació d'Alacant destinats a les despeses del grup en la institució.

Després d'emfatitzar que cap de les decisions preses per Rodríguez i la seua executiva són legítimes, el sector partidari del coordinador general d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, indica que, per això, la convocatòria del Consell Nacional per al divendres 15 de desembre "és nul·la".

Segons "Una nova EUPV per a un nou País Valencià", la nova coordinació i l'executiva han de triar-se en un Consell Polític Nacional "per consens unànime" o, en cas contrari, mitjançant la celebració d'una assemblea extraordinària d'EUPV.