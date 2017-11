El fiscal denuncia la secretària d'un ajuntament per manipular una oposició a policia a favor d'un soci del seu fill

El fiscal en cap de Castelló ha presentat una denúncia davant els jutjats de Nules contra la secretària de l'Ajuntament d'Almenara (Castelló) per revelació de secrets i falsificació de documents públics per manipular presumptament una oposició a Policia Local per a beneficiar a un amic i soci del seu fill, segons relata la denúncia del ministeri públic interposada el passat 26 d'octubre, que també ha presentat contra l'opositor i una empresa d'aquest.

El fiscal considera que la secretària municipal d'Almenara, Paloma Sanz Barreda, "presumptamet va facilitar les preguntes i respostes de l'examen a l'opositor José Jorge Romero, arribant presumptament fins i tot a signar aquella per aquest l'examen tipus test realitzat per Jorge Romero". L'opositor ara denunciat va obtenir la puntuació més alta en la prova més complicada, un 9,1 enfront d'un sis de mitjana dels altres dos aspirants a les dues úniques places d'agent que eixien a concurs.

Aquesta nota tan elevada va alçar les sospites dels altres opositors que van presentar una queixa. En saltar la polèmica en l'ajuntament, l'aspirant, que presumptament hauria rebut l'ajuda de la secretària, va deixar d'acudir a les altres proves i va abandonar l'oposició malgrat que anava camí de ser un dels guanyadors.

Però aquesta situació no va impedir que un funcionari i posteriorment l'alcaldessa presentaren una denúncia davant la Fiscalia de Castelló, que ara ha fet seua la denúncia, per una presumpta manipulació de l'oposició i davant l'estrany comportament de la secretària, segons va explicar l'alcaldessa del municipi Estíbaliz Pérez.

En la denúncia inicial presentada per un funcionari i membre del tribunal de l'oposició, es revela que la secretària, que també formava part del tribunal, va ajudar a confeccionar l'examen tipus test que hauria lliurat al jove. L'opositor ara denunciat no va arribar a signar ni l'examen, que es va lliurar amb un gargot que res té a veure amb la seua signatura original. Jorge Romero va ser presumptament soci en una empresa d'hostaleria del fill de la secretària de l'Ajuntament d'Almenara.

El deganat de Nules té pendent d'assignació de jutge instructor per a aquesta causa.