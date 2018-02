L’Audiència Nacional admet a tràmit la recusació del tribunal que jutjarà la peça de Gürtel sobre la visita del papa

La magistrada de l’Audiència Nacional Teresa Palacios ha admés a tràmit la recusació del jutge Juan Pablo González, que forma part del tribunal que ha de jutjar la peça separada del cas Gürtel sobre la visita del papa en què, entre altres, està acusat l’exdirector general de la policia en el Govern de José María Aznar i expresident de les Corts, Juan Cotino. La instructora ha ordenat a la Fundación FAES (el think thank del Partit Popular) que aclarisca els seus cursos o conferències en què va participar Juan Pablo González i si va cobrar per elles.

La recusació va ser petició pel PSPV-PSOE i s’hi van sumar totes les parts, inclosa la Fiscalia, pel fet de considerar que el jutge Juan Pablo González podria no ser independent en aquesta causa per les seues vinculacions amb el Partit Popular. Abans, l’Audiència Nacional ja va recusar Concepción Espejel i Enrique López per la mateixa causa.

En la seua contestació sobre la recusació, Juan Pablo González no va admetre “cap de les causes de recusació invocades” i va declarar “expressament que no té amistat íntima amb cap de les parts, ni interés directe o indirecte de cap tipus en aquest procediment que justifiquen que me n’aparte del coneixement”.

La jutgessa instructora de la recusació ha demanat a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) “a fi que remeta certificat de les taules redones, cursos, conferències, en què haja intervingut o haja estat present Juan Pablo González González, extensiu el certificat o emoluments rebuts per ponències i assistències”.

La magistrada també sol·licita l’acta completa de la sessió de 6 de novembre de 2001 amb identificació dels que hagueren pres part en la votació de la proposta per al nomenament de deu vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), i que quede incorporat aquest document a aquest expedient atés que aquesta informació és pública i pot obtenir-se en la pàgina web del Senat.

Juan Pablo González es va presentar el 2001 al CGPJ per l’Associació Professional de la Magistratura i va resultar seleccionat pel Senat, on el PP tenia majoria.