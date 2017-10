Mónica Oltra confia a tancar amb Podem abans del 31 d'octubre els pressupostos de la Generalitat del 2018

La Generalitat Valenciana segueix pendent de l'aprovació dels seus pressupostos per al 2018. Per a traure els comptes avant en les Corts, PSPV i Compromís necessiten el suport de Podem, que ja ha advertit reiteradament que no donarà el seu vot sense condicions al Consell, i ha posat sobre la taula la necessitat d'engegar la taxa turística i el sistema de retorn d'envasos (SDDR) a la Comunitat Valenciana de cara al pròxim exercici.

No obstant això, com ha reconegut la vicepresidenta Mónica Oltra, el Govern valencià segueix treballant per a poder tenir els pressupostos tancats, amb el suport de Podem, abans del pròxim 31 d'octubre: "Si hem de treballar en festiu perquè estiguen el dia 1 de novembre, ho farem". A parer seu, la postura de la formació morada és totalment legítima, lògica i coherent: "Formen part del pacte del Botànic i són una de les tres potes de l'acord de Govern, el que volen és participar en l'elaboració dels pressupostos".

Oltra ha considerat que no és una opció la pròrroga dels comptes autonòmics: "Ha d'haver-hi pressupost sí o sí, perquè si no, no podrem traure avant les polítiques recollides en el Botànic". En aquest sentit, ha insistit que no contempla una altra opció que no siga traure'ls avant amb el suport de Podem, i descarta una negociació global amb el PP i Ciutadans, "la qual cosa no vol dir que després no s'accepten esmenes".

Manifestació per un finançament just

La vicepresidenta valenciana ha defensat la manifestació convocada pels sindicats UGT-PV i CCOO-PV, i que compta amb el suport de la patronal valenciana, per al pròxim 18 de novembre per a exigir un finançament just per a la Comunitat Valenciana: "És oportuna, necessària i peremptòria per a visibilitzar la situació en què ens trobem".

Així mateix, ha insistit que encara hi ha temps perquè se sumen a la marxa PP i Ciutadans per a donar major imatge d'unitat. "No és una manifestació contra ningú", ha recalcat, al mateix temps que ha volgut valorar que tots dos partits sí que estiguen dins de l'acord de les Corts i han signat el manifest: "Jo espere que tots els que han signat el manifest estiguen el dia 18 al carrer".