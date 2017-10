Primer detingut a València per les agressions de grups d'ultradreta durant el 9 d'Octubre

Agents del Cos Nacional de Policia han detingut aquest dimecres a una persona per la seua suposada implicació en les agressions de grups d'ultradreta a manifestants nacionalistes i d'esquerra durant la manifestació celebrada la vesprada del passat dilluns, festivitat del 9 d'Octubre, a València.

Tal com han confirmat fonts oficials, la detenció s'ha produït en el marc de la investigació oberta per la Policia per a esclarir els fets. No es descarten més arrests després de la identificació de diverses persones durant el visionat policial de les nombroses imatges dels atacs i fustigacions del passat dilluns.

Precisament, la Policia Nacional remetia aquest mateix dilluns a la Fiscalia un "informe pormenoritzat" dels fets del 9 d'octubre, tal com ha anunciat el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues. L'escrit conté una relació cronològica i detallada dels fets, així com les identificacions inicials que han possibilitat aquesta primera detenció.

La Fiscalia de València ha obert d'ofici diligencies d'investigació en relació amb les agressions als participants en la citada manifestació a la vista de les imatges i informacions sobre aquests incidents, unes perquisicions que porta la secció especial de delictes d'odi i contra la discriminació.

Protagonisme dels Yomus

Entre els protagonistes dels disturbis i les agressions del 9 d'Octubre es trobaven membres del grup d'afeccionats del València Club de Futbol Ultres Yomus, d'ideologia d'extrema dreta. A més, reconeguts membres d'aquest col·lectiu van proferir insults a càrrecs públics en la processó cívica organitzada al matí per l'ajuntament.

Un dels agredits durant la manifestació -que portava el lema 'Sí al valencià-, Vicente D., qualificava els fets esdevinguts el passat Dia de la Comunitat Valenciana en declaracions a eldiariocv.es com: " Una cacera de l'extrema dreta". Vicente relata com els agents encarregats d'evitar els disturbis "no eren suficients per a parar-los a tots".

Així, explicava com els ultres els van envoltar cantant "A per ells", a més de cridar-los "fills de puta", "catalanistes, açò és Espanya", i a les xiques "us anem a cardar".