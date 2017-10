Yomus, el braç armat de l’extrema dreta valenciana

Els actes polítics del Nou d’Octubre passat a València van tenir lamentablement uns protagonistes gens habituals. El grup d’aficionats d’extrema dreta del València CF, Ultras Yomus. Reconeguts membres d’aquest col·lectiu van participar en la processó cívica matutina organitzada per l’Ajuntament amb la seua pancarta oficial i proferint insults a càrrecs públics. A la vesprada, van liderar les agressions a manifestants i periodistes en la manifestació vespertina de les forces d’esquerra, que van obligar a canviar l’itinerari. La policia nacional ja té identificats uns quants d’aquests integrants com a causants dels actes violents, que en alguns casos tenen antecedents policials i penals. La Delegació del Govern lliurarà aquesta documentació a la Fiscalia perquè actue.

Què fan uns aficionats al futbol en actes polítics i atacant manifestacions que reivindiquen el valencià o per la independència? Des dels anys 90, membres d’Ultras Yomus han participat en actes polítics dels partits i grupuscles de l’extrema dreta valenciana. Fins i tot integrants del grup radical han estat condemnats per haver atacat activistes d’esquerra o antifeixistes. És el cas de Pedro Cuevas, autor de l’assassinat del jove de Burjassot Guillem Agulló el 1993, o de Joan Josep Martínez i Sergio Ochando, condemnats per haver apunyalat un jove el 2008. La mateixa penya es considera defensora de la ideologia d’extrema dreta i no poques vegades reivindiquen l’assassinat d’Agulló amb càntics a les grades del Mestalla o en els desplaçaments de l’equip com a visitant.

Però dilluns passat la penya radical va acudir oficialment i amb pancarta pròpia a la processó cívica que homenatja la Reial Senyera. Ja no es van amagar de manera individual darrere de les banderes de partits ultradretans com Espanya 2000 o l’extinta Coalició Valenciana, sinó que van actuar amb la seua pròpia visibilitat. Com un ens propi. Uns 400 ultres de la penya radical van participar en l’acte cívic, en què van aprofitar, entre càntic i càntic sobre el València CF, per a insultar els participants de Compromís i Podem en la manifestació. Quan va sonar l’himne d’Espanya, van fer salutacions feixistes i càntics de “Sieg Heil”, “eterna victòria”, frase entonada pels nazis del Tercer Reich. Tot a la plaça de l’Ajuntament de València i davant de milers de ciutadans que seguien els actes oficials.

A la vesprada, alguns dels seus membres i líders, com Vicent Estruch “Alfarrasí” o Néstor Franco, detingut el 2013 per haver pega a uns joves en unes jornades per la llengua, van protagonitzar les agressions a participants de la marxa independentista i a diversos periodistes. El mateix Estruch fa referència en el seu Twitter a aquesta acció investigada ja per la policia: “Joder con los antisistema ‘fuck police’ y se llevan 4 varazos y parece que los allas (sic) muerto, cuando vengan los tiros que haran (sic)”.

La publicació del membre de Yomus Vicent Estruch.

En aquestes últimes setmanes hi ha hagut un rebrot a València de l’extrema dreta al caliu del procés català i amb els ultres Yomus com a protagonistes. “L’extrema dreta ha estat bastant desmobilitzada en els últims anys, però ara s’han vist legitimats per tot el clima d’ultranacionalisme espanyol”, assegura Miquel Ramos, periodista expert en l’extrema dreta valenciana. Per a Ramos, els radicals “han trobat una excusa perfecta per a atacar les seues víctimes favorites al País Valencià, que són els que ells anomenen catalanistes, encara que no són –apunta– sinó tots els que no combreguen amb les seues idees”. El periodista explica que els actes violents del Nou d’Octubre passat “estaven organitzats perfectament” i que l’actuació va ser premeditada i estudiada.

El periodista és molt crític amb l’actuació de la Delegació del Govern per no haver posat mesures preventives. De fet, el mateix Ramos i altres activistes experts en aquest tipus de moviments violents ja havien alertat dies abans de la manifestació que hi havia un procés de radicalització i mobilització d’aquests grups. “Troben empara ideal en el discurs i la inacció del delegat del Govern, que no ha fet la seua faena”, explica, alhora que recorda que, en el cas dels Yomus, tampoc el club de futbol ha pres mesures contra ells.

Els partits d’extrema dreta no arriben a passar de la marginalitat. De fet, en les eleccions no solen superar 10.000 vots a la Comunitat Valenciana i pràcticament no tenen representació institucional. Però a València estan intentant recuperar popularitat amb la bandera de l’anticatalanisme, ressuscitada amb el procés independentista de Catalunya. Tot i que, a pesar de mantenir aquest discurs, encara continuen sense ser bon aparador per a captar gent jove.

En canvi, en els estadis de futbol la situació canvia, ja que és un ambient a què molts joves acudeixen a divertir-se. Sota el paraigua dels grups d’animació de l’equip, i en concret en la grada jove del València Club de Futbol –batejada com la Curva (sic) Nord Mario Alberto Kempes–, els Yomus s’han tornat a fer forts i a incrementar la seua massa i la seua visibilitat. Un còctel perillós, menors de 25 anys, però dirigits pels ultres de sempre, que en alguns casos superen els 40 anys d’edat.

Amb la presència dels Yomus al Mestalla va intentar acabar la directiva del València CF durant la presidenta Layhoon Chan. Per a fer-ho, en la temporada passada va reduir l’edat per a poder entrar a la grada jove als menors de 30 anys. La mesura va acabar amb un boicot absolut de la Curva Nord a l’equip i van parar d’animar en els partits com a local. Membres joves de Yomus van arribar a instaurar una verdadera “dictadura del silenci” a altres aficionats a qui amenaçaven amb agressions si es decidien a animar. El nou president, Anil Murthy ha decidit alçar aquesta prohibició i, aquesta setmana, líders històrics com Alfarrasí han recuperat els seus passes per a continuar accedint al Mestalla. El club, davant de les evidències que ultres del seu equip van participar en les agressions del Nou d’Octubre, ha assegurat que prendrà mesures contra els identificats.

La policia nacional considera que no hi ha més de 200 “yomus” actius i que la majoria estan identificats, però en els actes del Nou d’Octubre es veu que en van ser uns quants més, almenys els que van acudir a l’acte matutí a la plaça de l’Ajuntament. Les imatges d’aquests dies han demostrat que aquesta penya ultra s’ha convertit en un catalitzador de la violència de l’extrema dreta a València. Un verdader braç armat.