Ja són més de mig centenar els municipis valencians afectats per la plaga de 'Xylella fastidiosa'

La Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient ha detectat un sisè brot de Xylella fastidiosa en les comarques alacantines, i ja són 57 els municipis afectats (22 termes íntegrament afectats i 35 de forma parcial). Aquest nou brot afecta prop de mig centenar de parcel·les a Alcalalí, Altea, Balones, Benigembla, Benimassot, Benissa, Calp, Fageca, Gata de Gorgos, Llíber, Parcent, Quatretondeta, Senija, Tàrbena, La Vall d'Alcalà i Xaló.

Els primers casos de la malaltia a la Comunitat Valenciana -i en la península- es van detectar al juny del passat any en la localitat de Castell de Guadalest, en la comarca alacantina de la Marina Baixa.

Aquest nou brot es coneix tot just uns dies després de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) de les bases que regulen les indemnitzacions als afectats per la 'Xylella'. Les ajudes, en el cas dels ametlers, oscil·len entre els 2.843 i els 6.192 euros per hectàrea arrancada, mentre que la major quantia serà per a les plantacions de vinyes de raïm de taula en producció, unes ajudes de fins a 22.647 euros per hectàrea arrancada.

El bacteri, que es transmet a través d'insectes que actuen com a vectors, és responsable de diverses malalties que provoquen la mort dels exemplars afectats, que acaben assecant-se. Entre les espècies afectades (més de 360) es troben l'ametler, les plantacions del qual són les principals afectades a la Comunitat Valenciana, els cítrics, les oliveres, la vinya i el vinyer.

El pla de contingència impulsat per la Generalitat Valenciana seguint les directrius de la Unió Europea preveu la immobilització de material vegetal sensible; la prohibició de comercialització fora de la zona demarcada; la destrucció de material vegetal sensible en un radi de 100 metres entorn de les plantes afectades pel bacteri; la prevenció mitjançant tractaments contra els insectes vectors; la prohibició de plantar espècies potencialment infectades fins a cinc anys després de la declaració d'eradicació i la indemnització de l'arbrat destruït. A més, s'establexi un radi de contenció de 5 quilòmetres al voltant de la zona afectada.