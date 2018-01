Algemesí alça un monument en memòria dels 26 veïns morts en l’accident d’avió d’Eivissa de 1972

Algemesí ha alçat un monument que servirà d’espai de record als 26 veïns morts en l’accident aeri del 7 de gener de 1972 a Eivissa. En el sinistre van morir un total de 104 persones, sense haver cap supervivent, entre ells els algemesiencs que es desplaçaven a treballar a les Illes Balears.

El monument és un projecte de l’escultor Leonardo Borràs, al que ha donat forma finalment l’arquitecte Josep Carrasco i que ha quedat situat en un espai públic que, a poc a poc, ja pren el nom de plaça del record. El grup municipal de Més Algemesí va presentar una moció perquè es portara endavant aquest reconeixement que ja és una realitat.

Familiars de les persones mortes, corporació municipal, personalitats de la cultura de la comarca i algemesinencs es van acostar fins a aquesta zona per a participar en la inauguració d’aquest monument que recorda a les víctimes del tràgic accident aeri.

Per part dels familiars, Ylenia i Irina Giménez van destacar la importància de tenir un lloc on poder recordar als seus familiars: “En els temps de l’accident, els familiars es van quedar molt desemparats, a molts quilòmetres de distància i hui tenim un lloc on poder vindre i recordar-los”.

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha assenyalat que “fa 46 anys Algemesí va rebre un colp molt fort en perdre a 26 veïns. Ha passat molt temps, però per fi s’han donat les condicions i circumstàncies per a retre homenatge a la seua memòria”.

Per la seua banda, el regidor de Cultura, Pere Blanco, va destacar que es tracta d’un projecte de tots: “La unanimitat i l’acord ha sigut absolut des del principi”.