Jorge Rodríguez s'enganxa amb un diputat del PP sobre l'oficialitat en valencià del nom d'Ontinyent

El ple de la Diputació de València ha viscut una enganxada entre el president de l'ens provincial, Jorge Rodríguez (PSPV) i Javier Berasaluce (PP) al voltant de la denominació oficial de la ciutat d'Ontinyent, ciutat de la que precisament és alcalde Rodríguez.

Després de fer referències Berasaluce -diputat castellanoparlant originari de Requena- a la ciutat com "Onteniente", Jorge Rodríguez li ha volgut fer la apreciació explicant que "el nom del meu poble en castellà i en valencià és Ontinyent, no té traducció, de la mateixa forma que Burjassot no és 'Burjasote' ni Requena en valencià és 'Requen'".

Davant este comentari Javier Berasaluce li ha preguntat a Rodríguez "des de quan? Jo li he dit tota la vida 'Onteniente'", al que li ha contestat que des dels anys 80 - concretament en febrer de 1982-. No obstant el diputat del PP ha afirmat que "doncs si és Ontinyent ho respectarem i direm Ontinyent, pero per a mi és 'Onteniente'".

Jorge Rodríguez ha volgut tancar la discussió manifestant que "jo de totes maneres quan vosté diu 'Onteniente' l'entenc, jo si em diuen Jordi o Jorge em gire igual, doncs amb Ontinyent em passa el mateix, però el nom oficial és Ontinyent".

Cal recordar que no és el primer cop que Javier Berasaluce entra en conflicte amb el valencià i les denominacions oficials territorials. Així en un altre ple fa un any Berasaluce va menystenir el valencià afirmant que estudiaria esta llengua, però que “s’estimaria més l’anglés, més pràctic”. Per una altra banda el també ex alcalde de Requena va presentar una moció amb el PP a eixe ajuntament per tal que es canvie la denominació oficial de la comarca de la Plana d'Utiel-Requena per la més apropiada de Meseta de Requena-Utiel.