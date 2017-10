La literatura en clau femenina d''Històries íntimes' guanya el 23é Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida

Una antologia de contes eròtics que narra les peripècies sexuals de diversos membres d’una mateixa família plasmades en 'Històries íntimes', de Jenni Rodà i Neus Verdaguer, és l’obra guanyadora del 23é Premi de Literatura Eròtica La Vall d’Albaida. El veredicte del jurat es va anunciar en l’acte celebrat a la Pobla del Duc.



En 'Històries íntimes', els relats adopten punts de vista molt diferents, tant pel que fa a l’edat de les protagonistes com a l’època en la qual se situa la història i també a l’orientació sexual dels personatges. Dels 13 originals presentats en l’edició de 2017, aquesta antologia és la que ha estat mereixedora dels 4.000 euros amb què la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida dota el guardó, i serà publicada el 2018 en la col·lecció 'L’Eclèctica' d’Edicions Bromera.



Jenni Rodà i Casado (Olot, 1982) és llicenciada en Periodisme i fa més de deu anys que es dedica a la correcció i a la traducció en un servei lingüístic. Ha exercit com a professora de català per a adults i ha escrit alguns articles en mitjans de comunicació sobre llengua i l’àmbit socioeconòmic. Recentment ha guanyat diversos certàmens literaris i ha publicat 'Pintaungles de colors' a l’antologia solidària Lluitem junts.Neus Verdaguer i Pagès (Olot, 1982) és diplomada en Educació Social i en Magisteri. Treballa de mestra des de fa gairebé una dècada i ha publicat diversos articles relacionats amb el món de l’educació. L’any 2016 va publicar Si no hi ha demà, un llibre solidari autoeditat, escrit a quatre mans amb Sílvia Pagès, la protagonista de la història. També ha publicat el relat 'Diuen...' a l’antologia solidària Lluitem junts.



El jurat, format per Ramon Ferrer, Marilo Àlvarez, Josep Andrés, Àngel Cano i Josepa Sopeña, amb Fede Vidal –conseller de Cultura de la Mancomunitat i alcalde d’Alfarrasí– com a secretari, ha destacat que "es tracta d’una obra molt completa, amb una prosa atractiva i una perspectiva marcadament femenina". L’obra destaca per estar bastida mitjançant relats interconnectats que adopten un ritme àgil i íntim, amb un domini del llenguatge notable. A més, cal afegir que totes les històries estan explicades des d’una òptica femenina que suposa una alenada d’aire fresc en aquest gènere.



L’actriu Iolanda Muñoz va exercir de mestra de cerimònies amb l’acompanyament musical del violinista Enrique Palomares, el guitarrista Rubén Parejo i la cantant Carina Gringoli a més d’un grup de ballarins. A la gala van assistir al voltant de 200 persones representatives del teixit social, empresarial i polític de la Vall d’Albaida i de les comarques del voltant. entre les quals l’alcalde amfitrió i president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, Vicent Gomar; Francisco Molina Agulló, Director Territorial de Presidència), per delegació del President de la Generalitat; Antonio Bravo Conderana, Subdirector General de Patrimoni Cultural i Museus; Tomàs Ferrandis Moscardó, president de la Mancomunitat de Municipis de La Safor; i Josep Gregori Sanjuan, director d’Edicions Bromera.

Durant el qual el conseller de Cultura de la Mancomunitat, Fede Vidal, va demanar a les administracions públiques valencianes que entenguen que "el premi és de 'la Vall d’Albaida' perquè va nàixer i s’organitza ací, però és o hauria de ser de tots" perquè "amb una major implicació i gràcies a la singuralitat i el bon nom podem anar més enllà en dotació i trascendència".