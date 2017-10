El Territori Emys arriba a Albalat de la Ribera

En el marc del projecte Territori Emys, Acció Ecologista-Agró ha impulsat amb l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, el Servei de Vida Silvestre de la Conselleria de Medi Ambient i el Parc Natural de l’Albufera de València la restauració ambiental dels Ullals de la Senillera. El repte d'aquesta iniciativa és consolidar una nova població de tortuga d’estany europea (Emys orbicularis) en aquest racó de l’Albufera de València.

La cita arrancarà aquest dilluns a les 16:30 hores al Centre Dotacional d’Albalat de la Ribera. Ignacio Lacomba, membre del Servei de Vida Silvestre de la Conselleria, explicarà quina és la situació de la tortuga d’estany europea al País Valencià, mentre Paloma Mateache, directora-conservadora del Parc Natural, parlarà de la importància dels ullals d’Albalat de la Ribera per a la conservació de l’Albufera.

Acció Ecologista-Agró serà l'encarregada de presentar el Projecte Emys i també el Territori Emys, iniciativa que enguany es desenvolupa amb la Fundació Emys de Girona i el GOB (Grup Ornitològic i de Defensa de la Naturalesa) de Menorca i compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad (Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient).

Finalment, la jornada conclourà als Ullals de la Senillera, on s'alliberaran exemplars d’Emys orbicularis equipats amb ràdio-transmissors i s'explicarà com es realitza el ràdio-seguiment de les tortugues. L’objectiu és formar i capacitar un grup de voluntaris locals per al seguiment d’esta nova població d’Emys orbicularis.