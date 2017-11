El Botànic fa pinya per exhibir estabilitat davant del tsunami català

El terratrèmol que viu Catalunya des del mes de setembre està provocant tsunamis a centenars de quilòmetres de l’epicentre. Un dels territoris que poden ser dels més afectats per aquesta inestabilitat i moviments tectònics en les plaques socials és la Comunitat Valenciana, la qual cosa té més que preocupades les forces d’esquerra i nacionalistes que en l’actualitat governen la Generalitat i que veuen amb la màxima preocupació el desenvolupament dels esdeveniments en el territori veí.

Aquesta inestabilitat i tensió ha provocat que les diferències entre els socis del pacte del Botànic –l’acord parlamentari entre PSPV-PSOE, Compromís i Podem– estiguen diluint-se o amortint-se en pro d’una estabilitat que els permeta mantenir la Generalitat en les ja pròximes eleccions de maig del 2019.

Així, en una mateixa setmana el pacte de forces progressistes ha aconseguit tirar endavant els pressupostos de 2018 –a falta de les esmenes que arredonisquen els comptes– i han superat amb solvència la comissió de seguiment del Pacte del Botànic que es va celebrar ahir. “Estem en un moment en què cal mantenir el que hem aconseguit per a continuar aplicant-ho. Hem de lluitar per no retrocedir en el que ja està escrit”, assegura un dirigent de Compromís.

A falta d’aprovar els comptes, amb total seguretat la taxa turística no s’incorporarà als pressupostos a pesar de ser una de les banderes de Podem. L’auditoria ciutadana de l’acord arrancarà a caminar malgrat les reticències socialistes i la falta de concreció de la proposta. La neteja de l’Administració d’“apadrinats” del PP, encara que va ser la punta de llança de la coalició abans de les eleccions autonòmiques i municipals del 2015, continuarà sense desplegar-se.

En aquest últim capítol la permissivitat dels sindicats amb aquest modus operandi dels consells anteriors està obligant els partits a haver d’acceptar una plantilla del sector públic condicionada per la discrecionalitat i on la meritocràcia va brillar per l’absència.

Ningú no vol provocar inestabilitat en el pacte tripartit que, a més, tots els interlocutors admeten que pretenen renovar el 2019 siga qui siga el guanyador dels comicis.

Fonts del PSPV expliquen que l’auditoria ciutadana és difícil d’aplicar i que Podem només acredita que més enllà de l’àmbit municipal només s’han fet a Bèlgica. A pesar d’això i la dificultat que té, els socialistes asseguren que aprovaran i no plantejaran batalla davant d’aquesta mesura de transparència plantejada per Podem i aprovada amb els ulls tancats per Compromís.

Per la seua banda, la taxa turística no s’inclourà en els pressupostos d’enguany. Ha estat una bandera de Podem que el PSPV, de la mà dels empresaris, ha frenat fins a una altra negociació. “Encara que es tornarà a plantejar en les esmenes, no serà una condició sine qua non per a tirar avant els pressupostos”, afirmen en Podem, que considera prioritàries altres mesures d’habitatge o de lluita contra la corrupció que sí que s’han pogut tancar a última hora.

En Compromís s’hauran de continuar engolint la lentitud amb què el PSPV aprova la Llei del sector públic i que permet mantenir el personal de les empreses i entitats públiques “apadrinats” en etapa del PP. La coalició no estrenyerà en les negociacions fins que passe la tempesta catalana, no siga cosa que es done una imatge d’inestabilitat i conflicte. “En aquest país no hi haurà canvi si no continua governant el Botànic”, expliquen en Compromís. El que va dir una vegada la vicepresidenta, Mónica Oltra: “un pacte a prova de bombes”.