El coordinador general d'EUPV s'aferra al càrrec per a condicionar l'elecció del seu successor

Esquerra Unida segueix instal·lada en la interinitat, amb un coordinador general, David Rodríguez, que ha perdut la confiança del Consell Polític Nacional, que fins i tot va arribar a demanar-li la seua dimissió fa tan sols deu dies. Aquest dilluns, l'executiva d'EUPV acordava, després d'una reunió que només va durar mitja hora, la convocatòria del Consell Polític Nacional per a divendres 15 de desembre, un conclave que decidirà el futur d'un qüestionat Rodríguez i la seua direcció.

El passat 28 d'octubre es va celebrar un Consell Polític Extraordinari en el qual va quedar palés que l'encara coordinador general ha perdut el suport de la formació. El màxim òrgan de direcció entre assemblees va aprovar, amb 63 vots a favor i 52 en contra, la petició de dimissió de Rodríguez i de la diputada provincial d'Alacant, Raquel Pérez, després del polèmic viatge del líder d'EUPV a Cuba fa un any, coincidint amb el funeral de Fidel Castro, finançat amb càrrec a diners públics. Concretament, 1.150 euros procedents de l'assignació del grup d'Esquerra Unida en la Diputació d'Alacant.

Ricardo Sixto, membre de l'executiva d'EUPV crític amb Rodríguez, no entén la situació d'interinitat i indefinició en la qual el coordinador general manté Esquerra Unida: "És una situació rara". "No s'entén perquè s'està allargant tant aquest procés, amb una direcció qüestionada que no vol facilitar una eixida que està justificada, retardant la convocatòria del Consell Polític quan jo vaig proposar que se celebrarà a mitjan aquest mes", apunta el diputat d'EU en el Congrés dels Diputats, per a qui la situació és "insostenible". "L'única vegada que un coordinador general ha sigut qüestionat va ser Albert Taberner, que immediatament va presentar la seua dimissió i va ser substituït per Joan Ribó, llavors secretari general del PCPV", recordava.

Així mateix, ha criticat la convocatòria del Consell Polític del 15 de desembre: "No sabem què anem a votar, perquè l'acord es refereix a l'adopció de les mesures que toquen en relació amb el punt aprovat el 28 d'octubre. És totalment ambigu". D'igual manera, tampoc comparteix la intenció de Rodríguez i els seus que siga l'assemblea la que haja de triar al nou coordinador, quan és una decisió que podria adoptar el Consell Polític.

Sixto no és, ni molt menys, l'única veu crítica en l'executiva de David Rodríguez: "És una situació estranya i preocupant, que es dóna per primera vegada en Esquerra Unida". "No acabe d'entendre com, quan el màxim òrgan els demana la dimissió [a Rodríguez i a Pérez], s'aferren al càrrec quan el normal seria que haguera presentat la seua renúncia immediatament", apunten.

Complir amb els estatuts

El secretari d'Organització d'Esquerra Unida, Toni Parrilla, defensava el procés que s'està duent a terme: "Els terminis els marquen els estatuts". "No s'ha pogut convocar el Consell Polític Nacional abans per una qüestió d'agenda, ja que hi ha un parell d'actes i dos festius que han impedit que fóra abans", apuntava.

Parrilla assumeix que l'executiva no té la confiança del Consell Polític, i afig: "No tenim cap problema a presentar la nostra renúncia si David Rodríguez presenta la seua dimissió, perquè som la seua executiva, però cal complir el que marquen els estatuts". D'igual manera, insistia que és l'assemblea d'Esquerra Unida l'òrgan que ha de triar al nou coordinador general.