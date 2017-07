Onze anys després d'aquella hora fatídica en l'estació de Jesús

Eren les 13.03 hores del 3 de juliol de 2006 quan un comboi de la línia 1 de Metrovalencia va descarrilar entre la parada de Plaça d'Espanya i la de Jesús, portant-se per davant 43 vides i deixant marcades per a tota la vida altres 47 que van patir ferides en la qual ha sigut la major catàstrofe que ha patit València des de la riuada de 1957.

Coincidint amb aquella hora fatídica, l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol ha realitzat aquest dilluns un senzill, però emocionant acte en record de les víctimes, amb motiu de l'11 aniversari del sinistre, que s'ha celebrat en el monument inaugurat el passat mes de novembre en un xicotet jardí sobre la corba de l'accident.

Denominat "Prime Time", és obra de l'artista alemanya establida a València Anja Krakowski i està compost per 43 rellotges blancs que assenyalen l'hora en la qual es va truncar la vida de 43 persones -les 13.03- i set rellotges negres que permeten enllaçar per internet amb dades de l'accident i de la lluita de l'associació.

Flors en memòria de les víctimes de l'accident de metro de València

L'acte ha transcorregut amb la mirada posada en el procés judicial. Sobre aquest tema, la presidenta de l'Associació de Víctimes, Rosa Garrote, ha comentat que "és increïble que la jutgessa Nieves Molina demane l'arxiu del cas quan hi ha proves que realitzar encara de les quals no es tenen resultats i que poden incidir en la responsabilitat de FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana) pel nivell de compliment del pla de prevenció quant a mesures de seguretat".

Garrote ha explicat que crida l'atenció que FGV tenia les medides de seguretat necessàries per a evitar un accident provocat per un excés de velocitat en la resta de línies: "En el cas de la línia 1 hi havia una balisa instal·lada just abans d'entrar a l'andana, no tenia en compte que abans hi havia una corba que estava totalment desprotegida i nosaltres el que volem denunciar és que pensem que el no instal·lar una balisa per a protegir aqueixa corba és una fallada de la direcció de FGV, no del conductor i com tal demanem que se seguisca investigant en aquesta línia".

La presidenta de l'entitat ha informat que tant l'Associació com la Fiscalia han recorregut l'arxiu de la causa davant l'Audiència de València sobre la base de que "els informes sobre els quals la jutgessa es basa per a dir que no hi ha res que va incidir en l'accident més enllà de la velocitat els ha realitzat precisament el perit Andrés Cortabitarte que és el que està imputat en l'accident de l'Alvia com a tècnic encarregat de la seguretat".

Acte de l'11 aniversari de l'accident de metro de València

Garrote ha afirmat que en el seu escrit d'apel·lació, "el Ministeri Fiscal posa l'accent que és incompatible estar imputat en la causa d'un accident com a cap de seguretat per no haver tingut en compte la seguretat de la via amb que haja d'analitzar a València les mateixes circumstàncies".

En aquest sentit, ha afegit que "lògicament no es va a tirar pedres contra la seua pròpia teulada i el que va a fer és defensar la seua actuació".

Per aquest motiu, Garrote ha informat que han sol·licitat que es realitzen "més informes pericials per part de tècnics independents, ja que Cortabitarte també té relació amb el Ministeri de Foment, igual que la resta d'informes que s'han aportat a la causa".