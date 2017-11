Cebrián anunciará hoy el nombre de su sucesor en Prisa pero pretende mantener el control editorial

Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa y del periódico El País, ha afirmado en una entrevista en ese diario que desvelará el nombre de su propuesta de sucesor en la junta de accionistas del grupo que se celebra este miércoles. La reunión, que se celebra a las 12:30, tiene como principal orden del día la ampliación de capital aprobada por el consejo de administración de la editora de El País.

Tras los días de incertidumbre sobre quién asumirá las riendas del Grupo Prisa, en los que el expresidente de Indra, Javier Monzón, retiró su candidatura –que se daba por segura–, Cebrián asegura que hoy comunicará a los accionistas la persona que considera que debe tomarle el relevo al frente del grupo.

Aunque no desvela el nombre de su elegido, da algunas pistas sobre las "virtudes" que debe tener esta persona: "Una persona con experiencia en el consejo de administración, con experiencia en los medios y vinculada a nuestras actividades", apunta, "que tenga capacidades también en el sector financiero, y respeto y aprobación por parte de los accionistas de esta casa".

Cebrián insiste en que su salida de la presidencia es voluntaria, y motivada por una desición suya, pero que debe ejecutarse "de la manera más ordenada posible y con el máximo consenso, fundamentalmente entre los accionistas". Para los plazos de la sucesión –"creo que tengo derecho al retiro", dice–, Cebrián prevé que se culmine "en un plazo no muy grande, a final de año, por decir algo".

Aunque el actual presidente de Prisa deje su asiento al frente del grupo, desvela sus planes para seguir controlando su línea editorial. Juan Luis Cebrián afirma que propondrá a los accionistas la creación de una fundación, que dirijirá él, que "garantice la autonomía de las redacciones y la no injerencia en su autonomía".

Entre las funciones de esta fundación estarían tener "poder de intervención en el nombramiento y cese del director del diario y que tenga también un poder consultivo, analítico y opinativo respecto a la línea editorial de la mayoría de los medios del grupo mediante un consejo editorial". El organismo, "que, en principio, yo presidiría durante un tiempo", dice Cebrián, contaría con la contribución de El País y del Grupo Prisa, según sus planes.

Además, Juan Luis Cebrián recuerda que él expuso su deseo a la comisión de sucesión de que "en todo caso, si abandonaba mis tareas de presidente de Prisa mantuviera mis responsabilidades como presidente de El País y como publisher [editor]".

El actual presidente del grupo sostiene que cuenta con el respaldo de la mayoría de los accionistas, aunque reconoce que puede haber algunos que ven sus proyectos con "mayor recelo": "No sé si hay sectores minoritarios del mismo que lo vean con mayor recelo y sectores respetables. Hay que defender el respeto de las minorías".

Asegura que El País ha mantenido la independencia

Cebrián mantiene que la fundación que prevé crear tendrá como función "que no haya poderes especulativos que puedan entrar en la propiedad de la compañía" y poner los medios "al servicio de intereses bastardos".

En la entrevista en El País, su presidente asegura que esos poderes y las amenazas a la independencia que afrontan todos los medios, no han logrado hacer mella en el grupo de comunicación durante su mandato: "He vivido las épocas de esplendor y las épocas difíciles que hemos pasado en los dos últimos lustros. Y eso se ha mantenido, esa independencia de los medios".

También considera que el periódico ha guardado "coherencia" bajo su dirección: "Durante sus más de 40 años de vida, El País ha guardado una coherencia ejemplar y admirable en lo que es la defensa de los valores democráticos y constitucionales, y la defensa de una sociedad liberal, progresista".

Sobre la estabilidad financiera del grupo, Cebrián sostiene que "si no me he retirado antes ha sido por sentido de la responsabilidad ante la demanda de consejeros y accionistas de que no me fuera si no veía suficientemente estabilizada la estructura de capital y financiera del grupo" y que ese momento ha llegado: "Creo que estamos al final de la carrera en este sentido; creo que esto se va a resolver muy pronto con la ampliación de capital, con el acuerdo de la mayoría del capital que va a suscribir esa ampliación y va a atraer a los inversores".