Fainé asegura que no ha hablado "con nadie" de la operación Abertis-Atlantia

El presidente de Gas Natural Fenosa, de la Fundación Bancaria La Caixa y de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, ha asegurado hoy que no ha hablado "absolutamente con nadie" sobre la posible compra del grupo de infraestructuras Abertis por parte de la italiana Atlantia.

CriteriaCaixa, la sociedad controlada por la Fundación Bancaria La Caixa que gestiona todas las participaciones accionariales del grupo, tiene actualmente un 22,25 % de Abertis, compañía sobre la que Atlantia planea lanzar una opa para hacerse con su control.

Las dos compañías han confirmado que ha habido conversaciones para realizar una integración, aunque han incidido en que la operación, que de concretarse daría lugar al líder mundial de autopistas, se encuentra aún en una fase muy preliminar.

En su primera junta de accionistas como presidente de Gas Natural Fenosa, Fainé ha sido preguntado por esta operación, aunque ha evitado dar detalles de la misma.

"Yo de futuribles no hablo", ha remarcado Fainé, que ha asegurado que ni él ni ningún órgano de gobierno de los que preside "ha hablado de esta operación".

"No sé nada, es un tema de Abertis, preguntadle a su presidente y mirad el hecho relevante. Yo no he tenido ninguna conversación con nadie", ha agregado.

Fuentes del sector apuntan a que la operación sería acordada entre Atlantia y CriteriaCaixa, que de materializarse la operación dejaría de ser el primer accionista de la empresa resultante y, por lo tanto, tendría un papel menos preponderante en la gestión.

El principal accionista de Atlantia es Edizione SRL, sociedad controlada por la familia Benetton, con algo más de 30 % del capital.