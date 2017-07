Montoro confirma que se han iniciado negociaciones para la bajada del IRPF

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado hoy que se están negociando los detalles de una próxima bajada "parcial" del IRPF como parte de las exigencias de Ciudadanos para la aprobación del techo de gasto.

Montoro ha participado en la entrega de las medallas al Mérito Civil en Sevilla, y en declaraciones posteriores a los medios ha afirmado que desde el Gobierno están trabajando en "identificar quiénes serían los beneficiarios" de una reducción del IRPF que entraría en vigor el año próximo.

En concreto, el ministro ha declarado que se está planteando que las deducciones afectarían a "las rentas más bajas", a los contribuyentes "con discapacidad" y a las relacionadas con la maternidad.

Montoro ha recordado que se trataría de una reducción "anticipada", ya que la legislación "acaba de empezar", pero que se llevará a cabo como parte del proyecto que permitió la investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con Ciudadanos.

El titular de Hacienda ha hecho referencia también a la supuesta información que le transmitió a Rajoy de la situación del exministro José Manuel Soria sobre una cuenta en Suiza de su madre en los momentos previos a la dimisión del titular de Industria.

"No puedo informar públicamente de ningún contribuyente de su situación tributaria", ha declarado: "no lo he hecho nunca y no lo haré".

Por otro lado, Montoro ha anunciado que planteará el próximo viernes en Consejo de Ministros un decreto ley que permita una oferta "importante" de empleo para la Administración General del Estado, Agencia Tributaria e Inspección Laboral, y ha afirmado que en estos momentos se encuentra negociando con asociaciones y sindicatos.

El sindicato de funcionarios CSIF ha estimado que la nueva oferta de empleo será de unas 8.000 plazas, "de tal manera que sería previsiblemente la mayor oferta en la Administración General del Estado desde 2008".