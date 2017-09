Qué ha pasado con Ryanair para que cancele tantos vuelos

Ryanair ha cancelado alrededor de medio de centenar de vuelos diarios hasta final de octubre. La razón esgrimida por la compañía es que se han "liado" con las vacaciones de los pilotos y han tenido que tomar esta decisión para no afectar a la puntualidad de los vuelos.

En un primer momento –Ryanair anunció las cancelaciones el sábado– un portavoz de la compañía aseguró que "las huelgas de controladores aéreos, el mal tiempo y las vacaciones de pilotos y personal de cabina habían llevado a una caída de la puntualidad de los vuelos por debajo del 80% en las últimas dos semanas". Algo que calificaron como "inaceptable" y que por tanto, procedían a cancelar alrededor de 2.000 vuelos en las siguientes seis semanas. Esto se producía tras las quejas de los usuarios en las redes sociales por los retrasos, según informaba EFE.

¿Le ha robado Norwegian pilotos a Ryanair?

Este lunes por la tarde, los medios irlandeses comenzaron a apuntar que Ryanair había sufrido una sangría de pilotos que se habrían ido a sus competidores, concretamente, señalaban a Norwegian. La compañía low cost noruega ha confirmado a eldiario.es que desde el 1 de enero han contratado 140 pilotos de Ryanair. Las contrataciones de estos se han producido, sobre todo, a partir de la primavera y el verano, según apuntan fuentes de la empresa.

A estos 140 pilotos provenientes de Ryanair, se han unido otros 70 de Vueling y una cifra sin determinar provenientes de otras empresas o de la academia. Fuentes de la empresa señalan que el incremento de pilotos se debe a la incorporación de 32 nuevos aviones a la flota. Además, Norwegian se prepara para abrir una base en Dublín, sede de Ryanair, donde espera contratar a otros 40 pilotos en un proceso de selección que comenzó la semana pasada.

¿Le faltan pilotos a la aerolínea irlandesa?

En una rueda de prensa convocada ayer por la tarde, el presidente de la compañía, Michael O'Leary aseguró que a Ryanair tienen suficientes pilotos y que se "liaron" con la asignación de vacaciones anuales. "A Ryanair no le faltan pilotos – hemos sido capaces de operar con nuestro personal durante el periodo más intenso del calendario de verano en junio, julio y agosto – pero nos hemos liado con la asignación de vacaciones anuales de los pilotos en septiembre y octubre porque intentamos colocar todas las vacaciones de un año entero en un periodo de nueve meses, entre abril y diciembre", dijo el presidente de la compañía. "Esto ya no volverá a ocurrir en 2018, dado que Ryanair volverá a un calendario de 12 meses, desde 1 de enero al 31 de diciembre de 2018", añadió.

¿Cómo sé si mi vuelo está afectado?

La compañía dice que ha notificado a los viajeros afectados si su vuelo es uno de los cancelados. En cualquier caso, se pueden consultar en esta web. En el caso de España, hay vuelos afectados con origen y procedencia de los aeropuertos del Prat y de Barajas.

¿A qué tengo derecho si mi vuelo está cancelado?

La compañía ofrece la posibilidad de cambiarlo, siempre que haya plazas, o de que se reembolse el billete. El Reglamento Europeo 261 establece que si se cancela un vuelo el viajero tiene derecho a que lo ubiquen en otro vuelo tan pronto como sea posible sin ningún coste; o en otro vuelo en una fecha más tarde o a un reembolso completo del billete.

¿Cómo puedo pedir el cambio o el reembolso del billete?

La compañía ha establecido en su web un apartado donde se puede cambiar el billete o tramitar la devolución del dinero.

¿Puedo pedir una indemnización mayor?

Desde Reclamador.es recuerdan que el Reglamento Europeo 261 establece que la aerolínea no tiene que pagar una indemnización mayor al precio del billete cuando el cambio se notifique con más de 15 días de antelación, el vuelo no se vea afectado por un motivo de fuerza mayor o el usuario llegue con más de tres horas de retraso al destino. Si no se cumplen estas tres condiciones es cuando se pueden pedir una indemnización donde también se puede reclamar, en el caso de que se haya incurrido en ello, gastos relativos al alojamiento.