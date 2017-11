Trump exigirá a sus socios una relación "justa y recíproca" y que cumpla las reglas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que buscará un trato "justo y recíproco" que respete las reglas en la relaciones con sus socios, en un discurso en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Se han perdido muchas oportunidades para el beneficio mutuo porque hay gente en la que no se puede confiar, que no sigue las reglas. No podemos ni vamos a permitirlo más", aseguró Trump en Danang, ciudad costera del centro de Vietnam.

Trump llegó a la ciudad portuaria procedente de Pekín para presentar ante el APEC su visión para la región "Indo-Pacífica".