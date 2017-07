El presidente de la Cámara de Comercio: "Sólo los referéndum legales valen"

El presidente de la Cámara de Comercio de España y de la empresa Freixenet, José Luis Bonet, ha advertido hoy de que "sólo los referéndum legales y acordados valen", y ha recordado que hay una mayoría de catalanes que no son independentistas.

En declaraciones a la prensa tras presentar la jornada "Crecimiento empresarial y competitividad", que ha inaugurado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el presidente de la Cámara de Comercio ha restado importancia a la futura ley catalana de Referéndum de Autodeterminación presentada por JxSí y la CUP.

"No estuve ayer allí", ha ironizado al tiempo que ha advertido de que "sólo los referéndum legales y acordados valen y si no, no".

Bonet ha señalado, no obstante, que las elecciones catalanas del 15 de septiembre de 2015 dejaron "claro" que la mayoría de los que votaron no eran partidarios de la independencia.

Asimismo, ha valorado que el proceso catalán no haya sufrido efecto sobre las empresas de momento y ha destacado la buena marcha de la economía española y catalana.

"Estamos en plena recuperación de la economía y se va a ir extendiendo a toda la población y esperemos que sea lo más pronto posible. Esto es lo que hay que trabajar", ha indicado.