Un nuevo alfabeto para sensibilizar sobre el analfabetismo

Te presentamos Iconify , un nuevo alfabeto para concienciar a la sociedad sobre el problema del analfabetismo en el mundo. El alfabeto se escribe con iconos y puntos. Los iconos representan palabras y los puntos indican las sílabas que deben leerse. Te mostramos cómo en este video:

Si has llegado hasta aquí, y aún no has descifrado el mensaje de la imagen no sigas leyendo. Viene la solución:

Tengo derecho a la educación

¿Te ha gustado el reto? Te proponemos otro: que nos ayudes a concienciar sobre este problema. Entra en la web www.iconify.es e introduce la frase que quieras. La página la traducirá automáticamente en la nueva fuente creada. Luego solo tienes que compartirla en tus redes sociales con el hashtag #Iconify.

¿Por qué? Porque queremos poner de manifiesto que en el mundo aún hay 758 millones de analfabetos según la Unesco, de los cuales dos tercios son mujeres. Alrededor de 114 millones del total son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años. A pesar de los esfuerzos que han realizado tanto gobiernos como organizaciones, hay un estancamiento y, en el caso de las mujeres y las niñas, las cifras no han mejorado demasiado desde 1990.

Para luchar contra esta lacra, desde hace más de 25 años llevamos a cabo proyectos educativos y de alfabetización en 15 países del mundo.

¿Te animas a probar?