Podemos denuncia el "caos" vivido con el cambio en el transporte sanitario

La portavoz de Podemos Extremadura, Marta Bastos, ha reprochado este lunes el "caos" vivido la semana pasada en el transporte sanitario regional tras comenzar a operar la nueva empresa adjudicataria del servicio.

"Vemos cómo el Gobierno quiere vivir en una realidad paralela y lanzar su responsabilidad al resto de partidos", ha señalado Bastos en una rueda de prensa, en la que subrayado que no pueden "callar" ante "una situación tan grave que afecta a la vida de las personas y a la salud de todos los extremeños".

Podemos no puede "permitir que se hable de incidencias", ha añadido, ya que ha advertido de que se trata de un problema que ha afectado a personas que están sometidas a tratamientos oncológicos o de diálisis.

Algunas de estos pacientes han perdido la posibilidad de someterse al tratamiento que llevaban tiempo esperando, ha apuntado en una rueda de prensa en la que añadía que la Junta de Extremadura ha salido diciendo que "todo va bien" y que el consejero del ramo, José María Vergeles, ha actuado con "rapidez y efectividad", lo que "no cuadra" con el "caos" que se ha vivido, ha recalcado.

Vergeles

Por su parte el consejero de Sanidad y Política Sociales, José María Vergeles, ha declarado que la operatividad del servicio de transporte sanitario, que el pasado día 1 de este mes fue traspasado a la nueva adjudicataria, Ambulancias Tenorio, funciona ya "muchísimo mejor de como empezó".

La empresa "ha puesto más recursos" en la central telefónica de atención a usuarios, por lo que hay "bastantes menos posibilidades" de que se colapse como sí ocurrió en los primeros días.

Vergeles ha recordado que la propia Consejería instó a la empresa a solucionarlas en un plazo de entre 24 y 48 horas, y que ésta se ha implicado a la hora de dar una respuesta.

Según el consejero, más del 80 por ciento de las incidencias detectadas en los primeros días ya han sido abordadas y solucionadas, aunque aún existen algunos retrasos "mínimos", especialmente en el entorno de Llerena, Coria y Plasencia.

"Nadie se va a quedar sin tratamiento", ha remarcado Vergeles, quien, no obstante, ha recordado que "retrasos y fallos ha habido siempre", pero que la Consejería trabaja para que se cumplan todos los servicios.

Monago

A este respecto el presidente regional del PP, José Antonio Monago, ha dicho que es bueno reivindicar un tren digno "ya" pero ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "ambulancias dignas ya" porque circulan sin documentos como los de los seguros y las tarjetas de transporte, y sin material como desfibriladores.

E consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, debe serlo para todos los extremeños y no ser "el director comercial" de la nueva empresa adjudicataria del sistema terrestre transporte sanitario, "Ambulancias Tenorio".

Se han perdido en un día 1.100 llamadas en el Centro de Control y que se han denunciado a ambulancias que circulaban sin seguro, algo que ha considerado "muy grave".

"Desde que se comunica la adjudicación hasta hoy ha habido tiempo para planificar la puesta en marcha de este servicio".

Para Monago, la palabra que define este nuevo servicio es "un caos" para una adjudicación de 122 millones de euros, el mayor contrato del Ejecutivo regional en la presente y la pasada legislatura.

También ha afirmado que hay pacientes que no han podido asistir a sesiones de diálisis o de radioterapia, y que el pasado fin de semana la Unidad Medicalizada de Emergencia (UME) de Badajoz no ha estado operativa por no contar con los documentos en regla, por lo que se ha dejado desprotegidas a más de 200.000 personas entre la población de la capital y su zona de influencia.