El SES, partidario de recurrir la sentencia que da puntos a la experiencia en centros privados

El Servicio Extremeño de Salud (SES) es partidario de recurrir la sentencia que le ordena valorar en las oposiciones el trabajo en los centros privados, la cual "no paraliza" los procesos selectivos, aunque consultará esta decisión con las organizaciones sindicales, ha anunciado el consejero de Sanidad, José María Vergeles



El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida ha dado la razón a las 30 enfermeras que recurrieron por la vía judicial el pacto para la mejora de los procesos selectivos en el Servicio Extremeño de Salud (SES) firmado el pasado 10 de julio por la Junta y los sindicatos.



Vergeles ha comparecido este viernes en rueda de prensa para analizar el fallo, con fecha 29 de diciembre, y explicar los pasos que dará la administración al respecto.



Ha aclarado que la sentencia, que no es firme, no paraliza las oposiciones, como tampoco el que finalmente sea recurrida ante el TSJEX, lo que es una "buena noticia" para las miles de personas que han solicitado participar en los distintos procesos selectivos del SES que se convocarán "a lo largo de estos primeros meses de 2018".



En estos primeros meses se negociará con los sindicatos la Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria, que supondrá "un incremento importante" y por la que se podrían convocar "varios miles de plazas".



La sentencia está siendo estudiada por los servicios jurídicos de la administración autonómica, que es "partidaria" de recurrirla -tiene un plazo de 15 días para hacerlo-, pero antes, a partir del próximo lunes, se pactará una decisión con los integrantes del citado pacto, a través de la Mesa de Seguimiento.



"Nosotros somos proclives a recurrir la sentencia pero seremos muy respetuosos con el diálogo social establecido con las distintas organizaciones sindicales con las que se firmó el pacto".

Era para agilizar

Según Vergeles, cuando se decidió no puntuar la experiencia profesional en el ámbito privado, en el marco de dicho pacto, se hizo con el ánimo de "agilizar" los procesos selectivos, pues precisamente esta cuestión es la que había generado "más recursos y controversia" en anteriores procesos.



En su opinión, si quedan claras las "reglas de juego" en el momento previo a la convocatoria "no se está conculcando ningún derecho fundamental, de igualdad, mérito y capacidad", porque todos los aspirantes saben qué criterios se van a tener en cuenta.



Igualmente, considera que la sentencia tiene "algunas debilidades", no tiene "una doctrina fijada" y plantea "muchas dudas que tienen los propios tribunales en función de los fallos producidos en un sentido u otro".



"Además de no ser firme, tampoco lo es desde el punto de vista de la solidez jurídica que se espera de una sentencia de esta categoría", ha insistido el titular de Sanidad.



Para Vergeles, la sentencia es "tan abierta" que "no acota a qué colectivos hay que aplicarle lo que falla", pues se desconoce si hay que aplicarlo a todo el personal o solo a un determinado colectivo, al de los sanitarios, o dentro de éste, únicamente a los enfermeros.



En la sentencia no aparece esto ni tampoco en cuánto hay que contabilizar esa experiencia privada para poder cumplir con ella en caso de que se decidiese no recurrirla, ha explicado.



El consejero ha puesto como ejemplo que "pudiera ser razonable tener en cuenta la experiencia privada de un sanitario que ha ejercido su labor en un hospital privado", pero trasladado a otros procesos selectivos, "como pinche de cocina, no sabemos si se tiene que contabilizar haber trabajado como camarero en un restaurante".



En cualquier caso, ha recalcado, el SES seguirá adelante con las oposiciones porque entiende que el fallo de la sentencia no afectaría hasta "la fase final de baremo".