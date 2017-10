El alcalde de Plasencia dice que no renunciará a la implantación de la Universidad Católica en la ciudad

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, afirma que la ciudad no puede renunciar al proyecto de implantación de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), una entidad educativa de carácter privado que pretende abrir un centro adscrito en la capital del Jerte.



Ha mostrado su "sorpresa y perplejidad" ante el hecho de que la Junta halla sometido a información pública los anteproyectos de Ley de Reconocimiento de la Universidad Internacional Augusta Emérita y de la Universidad Abierta de Europa Extremadura, ambas de carácter online.



"A nosotros, la Junta de Extremadura nos dijo que no sin haber presentado ni un sólo papel y argumentaron que la UCAV no generaría recursos económicos en la región y que sería un adversario muy potente para la Universidad de Extremadura".



El alcalde placentino ha subrayado que no está contra de las universidades online "porque hay que estar con los tiempos". Ha declarado que "es evidente que una universidad presencial genera mucho más desarrollo económico".

Un proyecto

Pizarro ha adelantado que el Gobierno local presentará ante la Junta su proyecto porque la ciudad "no puede renunciar a algo tan importante desde el punto de vista, cultural, de desarrollo local y rehabilitación del patrimonio".



Este proyecto consiste en reformar la antigua sede de los juzgados (Casa del Deán y Palacio del Doctor Trujillo) para ubicar allí dos grados de Educación y Psicología de forma presencial.



Así, la UCAV, el Obispado y el Ayuntamiento ya han llegado a un acuerdo que contempla la cesión de los antiguos juzgados por parte del Consistorio y sería la universidad la encargada de financiar la reforma de los palacios con arreglo a sus necesidades docentes.