El extremeño Jesús García Calderón, entre los candidatos para dirigir la Fiscalía Anticorrupción

Al menos siete fiscales, entre ellos el extremeño Jesús García Calderón, han presentado su candidatura para dirigir la Fiscalía Anticorrupción, vacante tras la dimisión de Manuel Moix. Entre los candidatos se encuentran varios de los que ya aspiraron al puesto en el proceso anterior.



Anticorrupción quedó sin jefe desde la dimisión de Moix el 1 de junio por el escándalo de la sociedad familiar radicada en Panamá, apenas tres meses después de ser nombrado.



Junto a Moix aspiraron en su día al puesto de jefe Anticorrupción Belén Suárez (responsable en funciones de la Fiscalía), Antonio Romeral, María Teresa Gálvez, Alejandro Luzón y Carlos Alba. Todos menos el último han vuelto a presentar su candidatura.



Pero también lo ha hecho Pedro Crespo, fiscal jefe de la Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la fiscal del Supremo y ex fiscal superior del País Vasco María Ángeles Montes y el ex fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón.



Con lo que cuatro de los aspirantes forman o han formado parte de la plantilla de Anticorrupción (Luzón fue nombrado por Maza teniente fiscal de la Secretaría Técnica), de modo que se reabre el debate sobre si es mejor que el jefe sea de dentro o provenga de fuera, como ocurrió en el caso de Moix.



En el currículo de los aspirantes que ya han trabajado en Anticorrupción figuran instrucciones como Púnica (Teresa Gálvez), el caso Pujol (Belén Suárez), los papeles de Bárcenas (Antonio Romeral), Bankia o las tarjetas black (Alejandro Luzón).



Tanto ellos como los otros tres han presentado sus solicitudes, currículum y un proyecto para ocupar la plaza, que se adjudica por el sistema de libre designación tras la consideración del Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía, convocado para el 5 de julio por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Requisitos

Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: pertenecer a la categoría del puesto, es decir, ser fiscal de sala, o ser fiscal de segunda categoría con al menos 20 años de servicio en la carrera fiscal.



Aunque el plazo para presentación de candidaturas acabó el viernes, no se descarta que pueda llegar alguna solicitud más de fiscales de fuera de Madrid. El fiscal general del Estado afirmó el pasado viernes que hay "excelentes candidatos" y el problema va a ser elegir "al mejor de todos ellos".



Maza indicó que "no tiene ningún favorito" porque no se mueve por "favoritismos", insistiendo en que tratará de elegir al "mejor".