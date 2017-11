Siguen los nuevos contagios de VIH entre los extremeños tras 30 años de lucha

Han pasado más de 30 años desde el primer diagnóstico de Sida en el mundo, pero el problema es de completa actualidad. La enfermedad existe, no está erradicada y no forma parte de la marginalidad. Cada año hay nuevos diagnósticos entre los extremeños, y aunque la tendencia es a la baja, sigue siendo un número importante.

Existe un problema entre el VIH y los jóvenes. Las nuevas generaciones no tienen la percepción de peligro hacia el contagio, no lo perciben como algo cercano y no toman precauciones. "Es como si tuvieran la idea de que a ellos no les puede pasar", según explica Santiago Pérez, del Comité extremeño Antisida.

Apunta a la necesidad de abordar la educación en las aulas, trabajar la educación afectivo sexual desde edades tempranas y acabar con los muros y tabúes que existen, hacia la diversidad sexual y el trato que da la sociedad tiene en torno al VIH.

Desde Fundación Triángulo Hugo Alonso hace hincapié en que, tras 36 años de lucha, el único método para evitar el contagio por VIH sigue siendo el uso del preservativo, cuando es una enfermedad para la que ya deberían de existir otras soluciones. Es cierto que en algunos ambientes se ha ‘bajado la guardia’ a la hora de usarlo, aunque advierte que la sociedad también manda una señal y reclama otro tipo de soluciones.

La pregunta del millón sería: ¿y qué otras opciones hay? Es una respuesta que debe responder tanto el mundo de la ciencia como las autoridades púbicas. No obstante Hugo Alonso apuesta por trabajar de manera concienciada hacia la estrategia 90/90/90 de París. Consiste en que el noventa por ciento de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, y que el 90% de estas personas sigan un tratamiento para suprimir la carga viral en el 90%).

Es una estrategia pública, debe dotarse con medios públicos suficientes y tomársela en serio, según advierte. Su cumplimiento sería una buena herramienta para que en el plazo de una década se pudiera frenar de manera considerable la transmisión del virus. El motivo, que una persona que está medicada con un tratamiento de antirretrovirales no tiene capacidad de transmitirlo en buena parte de los casos según explica.

Para ello aboga por facilitar el acceso universal a las pruebas, y proporcionarlas de manera convencional desde la atención primaria médica.

Actividades por el día mundial del Sida

La Junta presentó este miércoles los actos con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, previsto para el 1 de diciembre. Este año el lema es “En el VIH, mejor saber. #Pruebatest”. El concejero de sanidad, José María Vergeles, destaca que el diagnóstico precoz es ventajoso tanto a nivel personal como colectivo. A nivel personal, porque el afectado recibe atención sanitaria temprana y los tratamientos actúan de forma más eficaz, y a nivel de colectivo porque así se puede acabar con la cadena de transmisión, limita el contagio y por lo tanto que siga teniendo rasgos pandémicos.

Pone de manifiesto que el 40 por ciento de los contagios son por vía sexual frente a algo más del 15 por ciento que es por utilización de droga por vía intravenosa.

Aunque la enfermedad es mayoritariamente entre sexo entre hombres, cada vez gana más importancia la transmisión por sexo entre parejas de heterosexuales. Ha insistido en la necesidad de realizarse la prueba del VIH cuando se hayan llevado a cabo prácticas de riesgo y ha animado a la ciudadanía a perder el miedo a hacerse la prueba.

Vergeles ha anunciado que se está llevando a cabo una evaluación del Plan de Acción sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual “para que a principios del año 2018 podamos ponen en marcha el segundo plan con una vigencia del 2018-2021”.

En cuanto a las actividades programadas , se realizarán talleres de prevención, jornadas, cursos de voluntariado, mesas informativas y reparto de material informativo y preventivo por distintos centros y en diversas poblaciones de la región.

El Comité Antisida explica que habrá exposiciones, colocación de pancartas alusivas a la fecha y al tema, colocación de lazos rojos en lugares estratégicos y significativos, así como en autobuses de algunas ciudades, iluminación de edificios emblemáticos, acto institucional en la Asamblea de Extremadura, danza solidaria y acciones artísticas, conciertos, carreras solidarias.