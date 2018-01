El temerario entrenador de ‘parkour’ que ha arrasado en los 'Oscar' de los drones

Ilko Iliev corre sobre azoteas, salta de un edificio a otro sin caer al vacío, brinca por encima de furgonetas y hace volteretas por el camino. En el trayecto, también desciende altísimos edificios con ayuda de cuerdas, nada sin parar por el Mar Negro o se desplaza por la nieve completamente desnudo.

Aunque su carrera parezca más propia del héroe de un videojuego (hasta brinca como Mario para coger monedas), las acrobacias del protagonista de 2D Run - Mixed Motion Project, un vídeo que ya ha conseguido casi 700.000 visualizaciones en YouTube, son completamente reales.

Las impactantes imágenes en plano cenital han sido grabadas por un dron, perfectamente sincronizado con sus movimientos. “No siento que nada de eso fuera extremo. Todo lo que hice estaba muy calculado y todos los saltos eran fáciles para mí”, explica Ilko Iliev a HojaDeRouter.com.

Este entrenador de parkour (una disciplina de origen francés que consiste en desplazarse superando obstáculos urbanos), aficionado al esquí, al kárate, al snowboard o al surf, y que además es especialista de cine ( ha participado en el rodaje de la próxima película de Hellboy) habla con modestia de su aventura cinematográfica recorriendo Bulgaria.

Sin embargo, el cortometraje que protagoniza ha tenido una gran acogida no solo en YouTube, sino también en varios festivales de cine con multirrotores. Recientemente, se alzó con el Premio del Público, el WTF LOL y el Best in Show de la tercera edición del Flying Robot International Film Festival(FRiFF), los Óscar del cine de altura.

Ilko Iliev (derecha) salta por los tejados de Bulgaria como si estuviera en un videojuego

Corriendo por lugares de vértigo

“Ser reconocido de esa manera por tanta gente con mucho talento de todo el mundo es una sensación única”, reconoce Iliev, que no se esperaba el éxito de una cinta que le llevó su buen trabajo rodar. El pasado invierno, el fotógrafo Marin Kafedjiiski recorrió junto a él, durante casi dos meses, diferentes lugares de Bulgaria para grabar este sorprendente cortometraje.

El entrenador de 'parkour' Ilko Iliev protagoniza una carrera por Bulgaria en su corto

Kafedjiiski, el piloto del dron, hizo volar un DJI Phantom 3, una de las gamas más populares, trazando piruetas en el aire de forma completamente manual (el suyo aún no contaba con funciones de vuelo automático). “ La sincronización entre Ilko y el dron fue la parte más compleja y llevó un montón de práctica hacerlo bien”, señala este hábil operador.

Rodar algunas escenas fue especialmente complejo para estos dos entusiastas de los deportes extremos. Captar el descenso del monumento Buzludja, erigido en la cima del monte homónimo, a más de 1.400 metros de altitud, fue una de ellas. Esta construcción abandonada, semejante a un platillo volante, fue hace décadas una de las sedes del Partido Comunista en Bulgaria. Coronada por una torre de 70 metros y adornada con una enorme estrella roja, Ilko hace rápel por ella en un sorprendente plano en el que la tierra nevada se convierte en el cielo.

El descenso del monumento Buzlfudja fue una de las escenas más difíciles de rodar

“ Nos llevó un día rodarlo. Nos levantamos a las 5 de la mañana, viajamos 3 horas y cuando llegamos había demasiado viento”, cuenta el operador del dron. Tras lidiar con los movimientos del cuadricóptero mecido por el aire, lograron inmortalizar la increíble escena.

El momento en el que Ilko se prende fuego —llevaba ropa ignífuga y recubrió las partes descubiertas de su cuerpo con un gel especial — o su carrera sobre el puente de la ciudad costera de Burgas, que abandona haciendo una voltereta para lanzarse sobre el agua helada y nadar sin parar, son otras de las escenas más impactantes del corto.

Como todas están grabadas desde el mismo plano cenital, en ocasiones el espectador desconoce si este atleta está caminando por el suelo o si están en posición vertical. Es más, hacer que la cinta evocara a Super Mario Bros o al GTA tampoco fue casual. “Hemos crecido con Nintendo y los videojuegos, así que esta referencia fue muy natural”, señala Iliev. Las monedas o las imágenes superpuestas para mostrar los puntos que consigue en su trayecto fueron los únicos efectos especiales que se añadieron en la posproducción.

Ilko Iliev también hace rápel en algunos de sus vídeos de YouTube

El parkour, popular en YouTube

Pese a la espectacularidad de su proyecto audiovisual, Marin e Ilko solo lo “hicieron por diversión” y ni siquiera pensaban presentarlo a festival alguno. Sin embargo, comenzaron a ver que muchos internautas lo compartían en redes y un usuario en Reddit les recomendó mandarlo al New York City Drone Film Festival.

Ganaron el premio principal de la competición y, después, se alzaron con varios galardones en el DroneUp International Film Festival, el London Drone Film Festival o el Peugeot Drone Film Festival antes de conseguir la victoria en tres categorías el FRiFF de San Francisco.

Recorrer la nieve o prenderse fuego son algunas de las escenas del corto

Iliev, que reúne a una comunidad de entusiastas del parkour a través del grupo de Facebook Freerun Bulgaria, ya había subido a su canal de YouTube algunos vídeos de sus impresionantes aventuras, aunque hasta ahora solo uno estaba rodado con un dron: el sorprendente descenso por un edificio residencial de casi una veintena de plantas.

No es el único que ha usado la cámara de un multirrotor de DJI para rodar sus acrobacias. En el pasado NY Drone Film Festival resultó ganador en la categoría de deportes extremos otro vídeo realizado por dos expertos en parkour británicos. En él, uno de ellos recorre las ruinas de un hotel abandonado en Cala d’ en Serra (Ibiza) pegando brincos.

No en vano, en YouTube podemos encontrar miles de vídeos de amantes del parkour de todo el mundo, una práctica que se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Hace tan solo unos meses, la Federación Internacional de Gimnasia incluía bajo sus reglamentos como nuevas disciplinas dos tipos de competiciones basadas en el parkour, una decisión que ha causado controversia.

Más allá de las polémicas, está claro que contemplar cabriolas en el aire no solo gusta a los amantes del parkour, sino también a miles de internautas. De hecho, Ilko Iliev y Marin Kafedjiiski, creadores de uno de los vídeos rodados con drones más populares del pasado año, ya tienen nuevos proyectos en mente para grabar acrobacias y seguir sorprendiéndonos en 2018.

Las imágenes son propiedad de Marin Kafedjiiski