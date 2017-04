EE UU se fija como prioridad desbancar a Al Asad del poder en Siria

EE UU redobla sus amenazas sobre Siria. La embajadora ante la ONU, Nikki Haley, ha afirmado en una entrevista en la CNN que es una prioridad que abandone el poder el presidente sirio Bashar Al Asad, en lo que supone una nueva vuelta de tuerca en la política estadounidense con respecto a Siria.

Dos días después de los ataques de EE UU sobre Siria tras las denuncias de ataques químicos en el país atribuidos al régimen, Haley ha afirmado que la marcha de Asad es "inevitable".

En su entrevista con el programa de la CNN State of the Union, Haley dijo que sacar a Asad del poder se había convertido en una de las principales prioridades de EE UU: "Echar a Asad no es la única prioridad. Lo que estamos intentando hacer es intenetar derrotar al ISIS. En segundo lugar, no vislumbramos una Siria en paz con Asad en el poder. En tercer lugar, hay quesacudirse la influencia iraní en el país. Y, por último, avanzar en una solución política, porque es una situacion complicada y no hay respuestas sencillas, pero habrá una solución política", afirmó en su entrevista con Jake Tapper.

La decisión de Estados Unidos de atacar Siria no responde a una estrategia en Oriente Próximo, sino que es un intento de imponerse a los oponentes en la guerra política que se ha desatado en Washington tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, dijo hoy la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova.

El ataque de ayer a una base aérea siria "no tiene nada que ver con la política de Washington en Oriente Próximo, no es parte de una estrategia ni de un plan. Se trata de imponerse en condiciones de una descarnada lucha política interna en Estados Unidos", subrayó Zajárova en una entrevista a la televisión estatal rusa.

"Es parte de una lucha de grupos de elite política y militar, que se han enzarzado en una pelea a vida o muerte", agregó la diplomática.

La acción militar estadounidense, calificada de "agresión" por el presidente ruso, Vladímir Putin, "ha dejado en evidencia que EEUU es el Estado más imprevisible, y si hay algo previsible en Estados Unidos, es lo imprevisible de su política exterior", señaló Zajárova.