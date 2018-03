Los sondeos a pie de urna en Italia dan el primer lugar al M5S y un gran resultado a los ultras de La Liga

El Movimiento 5 Estrellas (M5S) encabezado por Luigi di Maio, será el partido más votado de las elecciones generales italianas con un 32,2% de los votos, según el sondeo a pie de urna de la RAI para el Senado (las cifras son muy similares para la Cámara Baja). Esta cifra le dejaría lejos de la mayoría absoluta para un partido que hasta ahora siempre se había negado a firmar acuerdos con otras formaciones.

En las elecciones generales de 2013, el M5S también fue la fuerza más votada con el 25,5% de los votos (108 escaños). El diputado del M5S Alessandro di Battista ha comparecido ante los medios pasada la medianoche y se ha mostrado optimista: "Si estos datos se confirman, será un triunfo. Todos los partidos van a tener que venir a hablar con nosotros para intentar formar gobierno".

El complicado sistema electoral hace muy difícil saber cómo se traducirían estas cifras en escaños. Los colegios electorales han cerrado a las once de la noche.

Forza Italia, de Silvio Berlusconi, obtendría en el Senado entre un 14,2%, quedando por detrás de su aliado ultraderechista La Liga (15,9%). Hay otro partido en la coalición montada por Berlusconi, el partido neofascista Hermanos de Italia, con propuestas muy similares a La Liga, que conseguiría un 4,4%. La coalición de la derecha y los ultras se acercaría así al 35% de los votos.

El gobernante Partido Democrático (PD) del exprimer ministro Matteo Renzi es el gran derrotado en las urnas con un 19,6% para el Senado, un descenso claro con respecto al 25,43% de las pasadas elecciones. Con sus aliados de centroizquierda podría llegar al 23% en el Senado.

En 2013, la coalición progresista encabezada por el PD obtuvo el 29,55% de los votos y 340 de los 630 diputados.

El partido Libres e Iguales (izquierda), liderado por Pietro Grasso, obtendría según estos sondeos un 3,5%. Libres e Iguales nació como una escisión del PD. +Europa, encabezado por la exministra Emma Bonino, habría conseguido un 2,5%. El partido de Bonino hace una defensa de Europa y de los migrantes.

La participación, según ha informado el Ministerio de Interior está en torno al 74%, ligeramente inferior al 75,2% de 2013.

En 2013, un acuerdo de gobierno entre la coalición conservadora de Berlusconi y la progresista del Partido Democrático permitió a este último gobernar el país. Sin embargo, el partido de Berlusconi se retiró de la coalición tan solo unos meses después de haberse formado por desacuerdos sobre los presupuestos generales del Estado para 2014.

La coalición conservadora encabezada por Berlusconi obtuvo en 2013 un 29,18% de los votos y 124 diputados. Dentro de la coalición, el partido de Berlusconi fue el más votado (21,56% y 97 escaños) seguido de Liga Norte (4,09% y 18 escaños) y Hermanos de Italia (1,96%).

Según el sondeo elaborado por RAI, la coalición de derechas obtendría entre 225 y 265 escaños en la Cámara Baja, lejos de los 316 necesarios para una mayoría absoluta. El Movimiento 5 Estrellas conseguiría entre 195 y 235 escaños y la coalición de izquierdas entre 115 y 155.

Otro sondeo a pie de urna difundido por el canal de televisión La Sette, da al M5S un 33,6% de los votos en el Senado. En segundo lugar sitúa al PD (18,3%), seguido de La Liga (17,4%) y Forza Italia (14,1%).

A finales de 2017, Italia aprobó una reforma electoral acordada por Matteo Renzi (PD) y Silvio Berlusconi (Forza Italia) que dificultaba las opciones del Movimiento 5 Estrellas.

La ley asigna el 36% de los escaños de ambas cámaras con un sistema mayoritario basado en circunscripciones uninominales (sale un único ganador) y el restante 64% se asigna de forma proporcional a nivel nacional.

El votante no puede dividir su voto, es decir, el voto al candidato de la circunscripción se asigna automáticamente a su formación o coalición para calcular el 64% restante de las cámaras. La reforma fija también una barrera del 3% del voto para los partidos que se presenten solos y del 10% para las coaliciones.

La antigua ley daba una mayoría automática en el Parlamento a cualquier partido que obtuviese el 40%, pero esa norma ya no está en vigor.

There are already reports of botched ballots in today's Italian election. Here's a sample ballot. A new electoral law dictates a combination of proportional representation and first-past-the-post. Super confusing. pic.twitter.com/UZeTiOt5CR