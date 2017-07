Trump vuelve a insultar a los presentadores de 'Morning Joe' llamándoles "loco" y "tonta como una piedra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió hoy de nuevo contra los presentadores del programa 'Morning Joe' de la cadena MSNBC, a quienes llamó "locos" y "tontos como una piedra" tras sus polémicos ataques de esta semana.

"El loco Joe Scarborough y la tonta como una piedra Mika no son malas personas, pero su espectáculo de baja calidad está dominado por sus jefes de la NBC. ¡Demasiado!", escribió hoy el mandatario en su cuenta de Twitter.

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad!

El tuit de Trump se sumó a los ataques lanzados contra ellos esta semana, que fueron criticados tanto por demócratas como por republicanos. El jueves Trump dijo haber oído que en 'Morning Joe' hablan "mal" de él, ya que, según aseguró, no ve el programa, y a continuación calificó a Mika Brzezinski de "loca" y a Scarborough de "psicópata".

El presidente aseguró, además, que ambos presentadores fueron a verlo "tres noches seguidas" en torno a la víspera de Año Nuevo a su club de Mar-a-Lago (Florida) e "insistieron en unirse" a él. "Ella sangraba profusamente por un estiramiento facial. ¡Les dije que no!", declaró Trump.

Los dos conocidos presentadores suelen ser críticos en su programa con el presidente y recientemente se habían hecho eco de la noticia, publicada por el diario 'The Washington Post', acerca de la aparición de portadas falsas de la revista 'Time' con una fotografía de Trump enmarcadas y colgadas de las paredes de varios de los clubes propiedad de Trump.

Sin embargo, la Casa Blanca justificó los insultos proferidos por el multimillonario. "No creo que el presidente haya sido nunca una persona a la que ataquen y no responda al empujón", declaró la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, a la cadena conservadora Fox. Además, aseguró que en el programa de Brzezinski ha habido "un indignante número de ataques personales" contra Trump.

"Este es un presidente que combate el fuego con fuego y no se va a dejar intimidar por la prensa liberal, las élites liberales de los medios de comunicación o de Hollywood, o por nadie", agregó la portavoz de la Casa Blanca.

"Creo que ha sido fascinante y aterrador, y muy triste para nuestro país", dijo Brzezinski este viernes en su programa sobre los comentarios del mandatario. Brzezinski y su coanfitrión y prometido, Joe Scarborough, también respondieron a Trump en un comentario publicado por 'The Washington Post', en el que argumentaron que el presidente "no está bien".

"Los líderes y aliados de Estados Unidos se preguntan una vez más si este hombre es apto para ser presidente. Tenemos nuestras dudas, pero estamos seguros de que el hombre no está mentalmente preparado para seguir viendo nuestro programa, 'Morning Joe'", escribieron.

Ambos periodistas argumentaron que Trump tiene una "obsesión malsana" con su programa, por lo que le sugirieron que vea el programa conservador "Fox & Friends", rival para ellos en la parrilla televisiva pero afín al multimillonario.

En sus ataques profusos a la prensa, Trump aprovechó hoy la ocasión para acusar también a la cadena NBC de despedir a la presentadora Greta Van Susteren "por negarse a aceptar la cobertura negativa" del canal contra él y su Gobierno.

"A @Greta Van Susteren la dejaron ir sus jefes fuera de control en @NBC & @Comcast porque se negó aceptar el odio contra Trump", consideró también en la misma red social.

Word is that @Greta Van Susteren was let go by her out of control bosses at @NBC & @Comcast because she refused to go along w/ 'Trump hate!'