Un periodista ruso muestra imágenes de la base siria atacada

El periodista ruso Evgeni Podubni, del canal de televisión Rossiya 24, ha difundido imágenes del interior de la base aérea siria atacada con misiles Tomahawk norteamericanos. Sus imágenes confirman que varios aviones fueron destruidos, pero también indican que los daños no son masivos y que la base continuará siendo operativa tras las reparaciones necesarias.

Podubni contó hasta nueve aviones destruidos en los hangares donde se estacionan.

Похоже ракет 20 долетели до цели. Где остальные? #shayratairbase #syria #usa #Russia24 #Россия24 Una publicación compartida de Евгений Поддубный (@evgeny.poddubny) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 2:54 PDT

No todos los aviones fueron destruidos. El periodista comprobó que algunos hangares reforzados con cemento no fueron alcanzados y que los aviones ahí resguardados no resultaron dañados.

Не все самолеты уничтожены, предварительно 9 в ангарах сгорело. #shayratairbase #Russia24 #Россия24 #syria #usa Una publicación compartida de Евгений Поддубный (@evgeny.poddubny) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 12:54 PDT

La pista de aterrizaje de la base no fue atacada. Sólo muestra daños menores y restos de metralla. La Casa Blanca y el Pentágono decidieron no inutilizar la pista de una base que la Fuerza Aérea siria o rusa han utilizado para lanzar ataques contra posiciones de ISIS en el norte del país.

ВВП по предварительным данным не повреждена. Взлетка усыпана осколками #Шайрат #shayratairbase #syria #usa #Россия24 #Russia24 Una publicación compartida de Евгений Поддубный (@evgeny.poddubny) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 12:31 PDT

Podubni también grabó un vídeo del hangar en el que los daños del bombardeo son más evidentes.

Аэродром #Шайрат. Результаты ракетного удара #США. Работаем на месте. #Russia24 #Россия24 #syria #usa Una publicación compartida de Евгений Поддубный (@evgeny.poddubny) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 12:19 PDT

Un comunicado del Ministerio ruso de Defensa calificó el ataque de "ineficaz" y citó a las autoridades sirias para afirmar que 36 misiles Tomahawk no impactaron en la base y cayeron fuera de sus límites.

El Ministerio ha difundido imágenes aéreas de la base tomadas después de los ataques.