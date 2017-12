'Call me by your name', mejor película del año 2017 para los votantes de Kinótico

Un año más, el podcast de cine y series de elDiario.es ha convocado a más de 100 periodistas nacionales e internacionales para votar la mejor película del año. En este 2017, el título elegido es Call me by your name, una cinta que aún no ha sido estrenada en España. La película de Luca Guadagnino se ha impuesto a Dunkerque, de Christopher Nolan, y a Verano 1993, de Carla Simón, la película española del año.



1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. Dunkerque [Christopher Nolan]

3. Verano 1993 [Carla Simón]

4. La La Land [Damien Chazelle]

5. The Square [Ruben Östlund]

6. La forma del agua [Guillermo del Toro]

7. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

8. Déjame salir [Jordan Peele]

9. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

10. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

11. The Disaster Artist [James Franco]

12. The Florida Project [Sean Baker]

13. A Ghost Story [David Lowery]

14. Lady Bird [Greta Gerwig]

15. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

16. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

17. Toni Erdmann [Maren Ade]

18. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

19. 120 pulsaciones por minuto [Robin Campillo]

20. Z, la ciudad perdida [James Gray]

21. Madre! [Darren Aronofsky]

22. Lady Macbeth [William Oldroyd]

23. Moonlight [Barry Jenkins]

24. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

25. Baby Driver [Edgar Wright]

26. Coco [Lee Unkrich, Adrian Molina]

27. Muchos hijos, un mono y un castillo [Gustavo Salmerón]

28. Logan [James Mangold]

29. El otro lado de la esperanza [Aki Kaurismäki]

30. El viajante [Asghar Farhadi]

31. La llamada [Javier Calvo, Javier Ambrossi]

32. Jackie [Pablo Larraín]

33. El sacrificio de un ciervo sagrado [Yorgos Lanthimos]

34. Tierra de Dios [Francis Lee]

35. En cuerpo y alma [Ildikó Enyedi]

36. El hilo invisible [Paul Thomas Anderson]

37. Foxtrot [Samuel Maoz]

38. Your name [Makoto Shinkai]

39. Visages, Villages [Agnès Varda, JR]

40. Good Time [Ben Safdie, Joshua Safdie]